Perché Ineos ha scelto Alinghi? Ainslie: “Un avversario per migliorare, non ci stiamo montando la testa”

INEOS Britannia ha scelto Alinghi come avversaria nelle semifinali della Louis Vuitton Cup: dopo aver primeggiato nel round robin in seguito al successo nello spareggio contro Luna Rossa, il sodalizio britannico aveva guadagnato il diritto di poter selezionare la propria rivale nel primo turno a eliminazione diretta e ha optato per il consorzio svizzero. Era la decisione più ovvia considerando che gli elvetici erano giunti al quarto posto nella fase a gironi, anche se le opzioni Luna Rossa (battuta per due volte nel giro di due giorni) e American Magic (il timoniere Paul Goodison è infortunato) avevano preso corpo nelle indiscrezioni della vigilia.

Lo skipper e timoniere Ben Ainslie ha spiegato il motivo di questa decisione nel corso della conferenza stampa della vigilia, dove il Challenger of Record ha svelato il tabellone delle semifinali che scatteranno sabato 14 settembre nelle acque di Barcellona: “Non è stata una decisione semplice. Ogni squadra ha i suoi punti di forza e di debolezza, soprattutto in condizioni diverse. Le previsioni meteo per il periodo della semifinale sono state un fattore molto importante per la nostra decisione. Abbiamo confermato la nostra decisione solo poche ore fa e abbiamo ricevuto input dal nostro team di velisti e allenatori, oltre che dai nostri team di performance, analisi e tecnici“.

Ben Ainslie ha proseguito: “Pensiamo che Alinghi sarà un buon test e ci darà la possibilità di continuare a imparare, sviluppare e progredire nella competizione. Ovviamente è un’ottima posizione quella in cui ci troviamo, essendo arrivati primi nel round robin e avendo scelto il nostro avversario in semifinale, ma non ci stiamo montando la testa. Sappiamo che c’è ancora molto da fare e il nostro obiettivo principale ora è ottenere punti e migliorare le prestazioni”.