Perché Davide Formolo è stato squalificato al Giro di Lussemburgo. Piazzamento cancellato

Pochi anni fa sarebbe stato solamente uno dei tanti ad eseguire questo gesto, ora, da qualche mese, è diventato assolutamente vietato e gli è costato la squalifica dal Giro del Lussemburgo. Davide Formolo ha dovuto dire addio non solo al secondo posto conquistato ieri nella terza frazione della breve corsa a tappe lussemburghese, ma oggi non potrà neanche riprendere il via.

Il corridore della Movistar, in fuga assieme al poi vincitore Mauri Vansevenant nella tappa con arrivo a Diekirch, è stato colto in fragrante dalla giuria per aver assunto una posizione scorretta ad una decina di chilometri dal traguardo e, dopo aver riesaminato le immagini, è stato escluso dalla corsa.

Entrando nel dettaglio, l’azzurro ha assunto una posizione denominata supertuck, si è abbassato sul tubolare in un tratto di discesa, una posizione considerata ormai troppo pericolosa.

