Pattinaggio di figura: Grimm-Savitsky trionfano in rimonta alla tappa Junior Grand Prix di Ankara

Tante certezze e qualche interessante ribaltamento di fronte nell’ultima giornata della quarta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico, rassegna andata in scena questo weekend in Turchia, precisamente ad Ankara, contrassegnata dallo svolgimento degli ultimi due segmenti in programma: il libero maschile e la danza sul ghiaccio.

In campo individuale vittoria senza patemi per lo statunitense Jacob Sanchez, il quale ha confermato il piazzamento già ampiamente ottenuto nello short pattinando un libero da 139.11 (66.46, 73.63) dove, pur commettendo due errori non banali (caduta in un triplo axel e un loop eseguito solo semplice), è comunque riuscito a totalizzare 220.25, regolando in scioltezza il nipponico Shunsuke Nakamura, secondo con 129.90 (60.24, 70.66) per 205.49, oltre che l’estone Arlet Levandi, bravo a recuperare ben tre posizioni chiudendo terzo con 132.48 (61.65, 71.83) per 196.08.

Nelle coppie invece brillante successo dei tedeschi Darya Grimm-Michail Savitsky, trionfatori dopo la terza rhythm dance grazie a un libero molto interessante, valutato complessivamente 97.31 (51.81, 45.50) con cui hanno beffato così gli ucraini Irina Pigdaina-Artem Koval, secondi con 93.38 (49.74, 43.64) per 157.01 davanti agli statunitensi Hana Maria Aboian-Daniil Veselukhin, terzi con 94.16 (50.16, 44.00) per 155.96. Da segnalare infine la decima piazza degli azzurri Vittoria Petracchi-Daniel Basile, abili a guadagnare 79.59 (43.59, 36.00) per 127.15.

La prossima settimana la carovana si sposterà a Danzica per la quinta tappa, in scena dal 25 al 28 settembre.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE