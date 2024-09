Pattinaggio artistico: Tali-Lafornara incantano Bangkok e centrano le Finali Junior Grand Prix

Una notizia bellissima. Noemi Maria Tali-Noah Lafornara si sono qualificati ufficialmente per le Finali del circuito ISU Junior Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio di figura che si svolgeranno a Grenoble a dicembre. L’ufficialità è arrivata nella mattinata di oggi dopo che i due danzatori azzurri hanno vinto con ampio margine la tappa di Bangkok, terzo appuntamento del calendario, conquistando così il secondo successo nella rassegna itinerante dopo quello di Riga.

Davvero notevole l’impatto del binomio tricolore, abile ad allargare ulteriormente il già largo vantaggio ottenuto nella rhythm dance confezionando una free dance di alto profilo, contrassegnata da un GOE positivo in tutti e sette gli elementi presentati, con nota di merito per la sequenza di twizzles (livello 4), per la sequenza di passi in diagonale (livello 2) e per la conclusiva difficoltà coreografica.

In virtù di quanto fatto gli allievi seguiti da Valter Rizzo, Brunhilde Bianchi, Denis Petukhov e Melissa Gregory hanno guadagnato un punteggio complessivo di 100.67 (53.77, 46.90) per 169.47, nove lunghezze di vantaggio rispetto agli statunitensi Hana Maria Aboian-Daniil Veselukhin, secondi con 95.81 (51.91, 43.90) per 160.12 davanti ai connazionali Eliana ed Ethan Peal, terzi con 92.30 (49.60, 42.70) per 152.55.

Il risultato di Tali-Lafornara conserva una valenza storica rilevante. Come sottolineato dall’analista di sport invernali Massimiliano Ambesi, la coppia infatti si aggiunge nel parco ristretto di rappresentanti della Nazionale italiana in grado di centrare l’ultimo atto del Grand Prix a punteggio pieno. Stiamo parlando di Flavia Ottaviani e Massimo Scali e di Anna Cappellini e Matteo Zanni.

Nessuna sorpresa poi in campo maschile con il trionfo del neozelandese Yanhao Li, vincitore con margine considerati i suoi 230.09 con cui ha preceduto Rio Nakata (218.71) e il cinese Tonghe Tian, terzo a 210.39 portando a due i podi per il proprio Paese.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO