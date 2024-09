Pattinaggio artistico: Gabriele Frangipani secondo al Nebelhorn Trophy. Hase-Volodin su alti ritmi

Va in archivio il Nebelhorn Trophy, celeberrima competizione internazionale di pattinaggio di figura in scena come da tradizione in Germania, precisamente all’Eissportzentrum di Oberstdorf, ed inserita nel circuito ISU Challenger Series. Una gara in cui anche l’Italia si è resa protagonista, complice il secondo posto di Gabriele Frangipani.

L’azzurro, all’esordio stagionale, ha ottenuto la seconda piazza in entrambi i segmenti, chiudendo i conti con il punteggio 246.11. Un risultato maturato grazie ad uno short caratterizzato dal quadruplo toeloop e dal triplo axel e un libero dove l’azzurro ha staccato due tripli axel e due salti quadrupli differenti, precisamente salchow e toeloop.

Vittoria invece per un solido Sota Yamamoto, il quale ha stampato 262.72. Più lontano invece il lettone Deniss Vasiljevs con 235.72. In campo femminile trionfo per la statunitense Elyce-Lin-Gracey, leader con 213.33 precedendo la compagna di squadra Isabeu Levito (198.13) e la nipponica Hana Yoshida (196.47).

Performance impressionante nelle coppie per Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, capaci di timbrare la bellezza di 218.44 superando ampiamente i Campioni Mondiali in carica Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps, secondi con 206.24. A distanza si sono poi piazzati Elle Kam-Danny O’Shea con 184.38.

Nessuna sorpresa poi nella danza sul ghiaccio con il trionfo dei britannici Lilah Lear-Lewis Gibson, subito su alti giri come dimostrano i 207.91 guadagnati. Si avvicinano a quota 200 poi Christina Carreira-Anthony Ponomarenko (197.51), tre punti avanti a Emilea Zingas-Vadym Kolesnik (194.34). Da segnalare infine la decima piazza degli azzurri Leia Dozzi-Pietro Papetti, bravi a superare la soglia dei 155 punti raccogliendo 156.38.