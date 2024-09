Paralimpiadi Parigi 2024, il calendario di domani (7 settembre): programma, orari, tv, streaming, azzurri in gara

Dopo i 460 ori assegnati nelle prime nove giornate, alle Paralimpiadi di Parigi 2024, domani, sabato 7 settembre, saranno in programma altre 75 finali in 13 sport, con 22 titoli distribuiti nell’atletica, 15 nel nuoto, 7 nel tennistavolo, 6 nel judo, 5 nel ciclismo su strada, nell’equitazione e nella canoa velocità, 4 nel sollevamento pesi, 2 nella scherma, ed 1 nel volley, nel basket, nel tennis e nel calcio a 5.

Tutta la decima giornata di gare delle Paralimpiadi di Parigi 2024 sarà trasmessa in tv in chiaro su Rai 2 HD e Rai Sport HD, mentre lo streaming gratuito sarà affidato a Rai Play, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO PARALIMPIADI PARIGI 2024

SABATO 7 SETTEMBRE

09:30 NUOTO PARALIMPICO 200m Misti Maschili SM10 – Batterie (09.30 Stefano Raimondi, Riccardo Menciotti), 200m Misti Femminili SM10 – Batterie, 100m Dorso Maschili S6 – Batterie (09.51 Antonio Fantin), 100m Dorso Femminili S6 – Batterie (09.59 Arianna Talamona), 100m Farfalla Maschili S8 – Batterie (10.09 Alberto Amodeo), 100m Farfalla Femminili S8 – Batterie, 50m Farfalla Maschili S7 – Batterie, 50m Farfalla Femminili S7 – Batterie (10.31 Giulia Terzi), 50m Dorso Maschili S4 – Batterie (10.38 Federico Cristiani), 50m Dorso Femminili S4 – Batterie, 100m Farfalla Maschili S12 – Batterie, 100m Stile Libero Femminili S11 – Batterie, 200m Stile Libero Maschili S3 – Batterie (11.04 Vincenzo Boni, Emmanuele Marigliano), 200m Misti Femminili SM5 – Batterie (11.20 Giulia Ghiretti, Monica Boggioni)

09:30 PARAJUDO Ottavi, quarti, semifinali e ripescaggi +70 kg J1 e J2 (5° incontro dalle 09.30 Carolina Costa) femminili, -90 kg J1 (09.30 Valerio Romano Teodori) e J2 maschili, +90 kg J1 e J2 maschili

09:30 PARACICLISMO SU STRADA Prova in linea C1-3 femminile, C1-3 maschile, T1-2 maschile, T1-2 femminile, Staffetta mista a squadre H1-5

10:00 EQUITAZIONE PARALIMPICA Gran Prix Freestyle dressage individuale Grado IV – Grado V – Grado I – Grado II – Grado III

10:00 PARACANOA Semifinali KL1 maschile, KL2 maschile, KL3 maschile, VL2 femminile, VL3 femminile, Finali B KL1 maschile, KL2 maschile, KL3 maschile, Finali A KL1 maschile, KL2 maschile, KL3 maschile, VL2 femminile, VL3 femminile

10:00 ATLETICA PARALIMPICA Lancio del giavellotto femminile – Finale F54, Lancio del peso maschile – Finale F34, Lancio del peso femminile – Finale F40, 800m maschili – Finale T34, Salto in lungo maschile – Finale T13, 400m femminili – Finale T13, 200m maschili – Finale T35, 200m maschili – Finale T37, 100m maschili – Finale T36, 100m femminili – Batterie T63 (11.20 Martina Caironi, Monica Contrafatto, Ambra Sabatini), 200m maschili – Batterie T64 Turno 1 (12.01 Maxcel Amo Manu, Fabio Bottazzini), 200m femminili – T47 Turno 1

10:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Singolare maschile – Classe 9 Semifinali, Singolare femminile – Classe 4 Semifinali, Singolare femminile – Classe 6 Semifinali, Singolare femminile – Classe 9 Semifinali, Singolare maschile – Classe 4 Semifinali, Singolare maschile – Classe 8 Finale per l’oro, Singolare femminile – Classe 8 Finale per l’oro

10:00 SCHERMA IN CARROZZINA Spada a squadre femminile (10.00 Italia), Spada a squadre maschile (10.00 Italia) – Ottavi, quarti e semifinali

12:00 PARAPOWERLIFTING Finale -73 kg femminile, Finale -88 kg maschile

13:30 TENNIS IN CARROZZINA Finale per il bronzo singolare maschile (1 partita), Finale per l’oro singolare maschile (1 partita)

13:45 BASKET IN CARROZZINA Finale 7° posto femminile (1 partita) e Finale per il bronzo maschile (1 partita)

15:00 SITTING VOLLEY Finale per il bronzo femminile

15:30 PARAJUDO Finali per il bronzo e Finali per l’oro +70 kg J1 e J2 femminili, -90 kg J1 e J2 maschili, +90 kg J1 e J2 maschili

17:00 PARAPOWERLIFTING Finale -79kg femminile, Finale -97kg maschile

17:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Singolare maschile – Classe 9 Finale per l’oro, Singolare femminile – Classe 4 Finale per l’oro, Singolare femminile – Classe 6 Finale per l’oro, Singolare femminile – Classe 9 Finale per l’oro, Singolare maschile – Classe 4 Finale per l’oro

17:30 BLIND FOOTBALL Finale per il bronzo maschile e Finale per l’oro maschile

17:30 NUOTO PARALIMPICO 200m Misti Maschili SM10 – Finale, 200m Misti Femminili SM10 – Finale, 100m Dorso Maschili S6 – Finale, 100m Dorso Femminili S6 – Finale, 100m Farfalla Maschili S8 – Finale, 100m Farfalla Femminili S8 – Finale, 50m Farfalla Maschili S7 – Finale, 50m Farfalla Femminili S7 – Finale, 50m Dorso Maschili S4 – Finale, 50m Dorso Femminili S4 – Finale, 100m Farfalla Maschili S12 – Finale, 100m Stile Libero Femminili S11 – Finale, 200m Stile Libero Maschili S3 – Finale, 200m Misti Femminili SM5 – Finale, Staffetta Mista 4x100m Misti 34 punti – Finale (Italia)

17:30 SCHERMA IN CARROZZINA Spada a squadre femminile, Spada a squadre maschile – Finali per il bronzo e Finali per l’oro

19:00 ATLETICA PARALIMPICA Salto in lungo maschile – Finale T20, Lancio del peso maschile – Finale F33, Lancio del giavellotto maschile – Finale F41, 1500m maschili – Finale T38, 200m femminili – Finale T11, 200m femminili – Finale T12 (19.33 Valentina Petrillo), Lancio del peso maschile – Finale F63, 200m femminili – Finale T47, 200m maschili – Finale T64 (19.50 Maxcel Amo Manu, Fabio Bottazzini), 800m femminili – Finale T34, 400m femminili – Finale T38, 400m maschili – Finale T47 (20.59 Riccardo Bagaini), 100m femminili – Finale T63 (21.36 Martina Caironi, Monica Contrafatto, Ambra Sabatini)

19:15 BASKET IN CARROZZINA Finale 5° posto femminile (1 partita) e Finale per l’oro maschile (1 partita)

19:30 SITTING VOLLEY Finale per l’oro femminile

PROGRAMMA PARALIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD e Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.