Parabadminton, ultima giornata a Parigi 2024. Domina la Cina, Francia in festa con Mazur e Noakes

Si è chiuso oggi l’intero programma del parabadminton alle Paralimpiadi di Parigi 2024. 28 gli incontri di questo lunedì, 14 finali per l’oro e 14 per il bronzo in altrettante categorie, con diversi livelli di gioia per il pubblico francese. Che, va detto, due volte può festeggiare assai.

Innanzitutto lo fa nel pomeriggio, con Lucas Mazur che domina la finale del singolare maschile SL4 e regala anche immagini di felicità enorme ai fotografi. Questi resteranno senza dubbio momenti di grande iconicità. In serata, è Charles Noakes a chiudere il progamma facendo festeggiare l’arena di Porte de la Chapelle.

La regina della giornata è comunque la Cina, che mette insieme il ragguardevole numero di sette medaglie d’oro tra singolari maschili, femminili e doppi misti. Un dominio che permette al Paese asiatico di continuare a guidare il medagliere generale.

RISULTATI PARABADMINTON PARALIMPIADI OGGI

SINGOLARE MASCHILE SL3

Finale oro: Kumar Nitesh (IND)-Daniel Bethell (GBR) 21-14 18-21 23-21

Finale bronzo: Mongkhon Bunsun (THA)-Daisuke Fujihara (JPN) 25-21 25-21

SINGOLARE MASCHILE SL4

Finale oro: Lucas Mazur (FRA)-Suhas L.Y. (IND) 21-9 21-13

Finale bronzo: Fredy Setiawan (INA)-Sukant Kadam (IND) 21-17 21-18

SINGOLARE MASCHILE SU5

Finale oro: Liek Hou Cheah (MAS)-Suryo Nugroho (INA) 21-13 21-15

Finale bronzo: Dhevi Anrimusthi (INA)-Muhammad Fareez Anuar (MAS) 17-21 21-19 21-12

SINGOLARE MASCHILE SH6

Finale oro: Charles Noakes (FRA)-Krysten Coombs (GBR) 21-19 21-13

Finale bronzo: Vitor Tavares (BRA)-Man Kai Chu (HKG) 23-21 16-21 21-12

SINGOLARE MASCHILE WH1

Finale oro: Qu Zi Mo (CHN)-Jungman Choi (KOR) 21-3 21-7

Finale bronzo: Thomas Wandschneider (GER)-Jaegun Jeong (KOR) 26-24 21-11

SINGOLARE MASCHILE WH2

Finale oro: Daiki Kajiwara (JPN)-Ho Yuen Chan (HKG) 21-10 21-10

Finale bronzo: Jungjun Kim (KOR)-Sooyoung Yu (KOR) 19-21 21-19 24-22

SINGOLARE FEMMINILE SL3

Finale oro: Xiao Zuxian (CHN)-Qonitah Ikhtiar Syakuroh (INA) 21-14 22-20

Finale bronzo: Mariam Eniola Bolaji (NGR)-Oksana Kozyna (UKR) 21-9 21-9

SINGOLARE FEMMINILE SL4

Finale oro: Cheng He Fang (CHN)-Leani Ratri Oktila (INA) 21-14 21-18

Finale bronzo: Helle Sofie Sagoey (NOR)-Khalimatus Sadiyah (INA) 21-10 21-14

SINGOLARE FEMMINILE SU5

Finale oro: Yang Qiu Xia (CHN)-Thulasimathi Murugesan (IND) 21-17 21-10

Finale bronzo: Manisha Ramadass (IND)-Cathrine Rosengren (DEN) 21-12 21-8

SINGOLARE FEMMINILE SH6

Finale oro: Li Fengmei (CHN)-Lin Shuangbao (CHN) 21-14 21-17

Finale bronzo: Nithya Sre Sumathy Sivan (IND)-Rina Marlina (INA) 21-14 21-6

SINGOLARE FEMMINILE WH1

Finale oro: Sarina Satomi (JPN)-Sujirat Pookkham (THA) 18-21 21-13 21-18

Finale bronzo: Yin Meng Lu (CHN)-Man-Kei To (BEL) 21-9 21-9

SINGOLARE FEMMINILE WH2

Finale oro: Liu Tu Yong (CHN)-Li Hongyan (CHN) 21-15 21-13

Finale bronzo: Ilaria Renggli (SUI)-Yuma Yamazaki (JPN) 21-13 21-14

DOPPIO MISTO SL3-SU5

Finale oro: Ramdani/Oktila (INA)-Setiawan/Sadiyah (INA) 21-16 21-15

Finale bronzo: Mazur/Noel (FRA)-Teamarrom/Seansupa (THA) 21-14 21-16

DOPPIO MISTO SH6

Finale oro: Lin/Li (CHN)-Krajewski/Simon (USA) 21-14 21-12

Finale bronzo: Subhan/Marlina (INA)-Solaimalai/Sumathy Si (IND) 21-17 21-12