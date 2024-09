Pallamano, Teamnetwork Albatro super in Serie A Gold. Sassari ok in European Cup

Il fine settimana della pallamano italiana maschile si è diviso fra Serie A Gold e European Cup. Tante le partite in agenda, con gol, emozioni e storie in via di sviluppo in questo 2024-2025.

Serie A Gold

Nelle quattro partite in programma, il colpaccio lo mette a segno il Teamnetwork Albatro che batte in trasferta 34-35 il Brixen rinforzando il suo primato in classifica. Larga invece la vittoria, sempre in esterna, del Bolzano sul campo del Chiaravalle (27-37), mentre Pressano è stata capace di espugnare Camerano 30-34 e il Cassano Magnano di vincere, fra le mura amiche (32-28) contro il Fasano.

Classifica momentanea dopo la terza giornata: Teamnetwork Albatro 6 pti, Cassano Magnago 5, Bolzano 5, Raimond Sassari 4*, Pressano 4, Brixen 3, Conversano 2**, Junior Fasano 2, Alperia Black Devils 2*, Macagi Cingoli 2, Sparer Eppan 2, Camerano 0, Secchia Rubiera 0*, Publiesse Chiaravalle 0

*una partita in meno **due partite in meno

European Cup

Sassari compie il miracolo in casa contro i lussemburghesi del Dudelange, aver pareggiato in trasferta 36-36, i sardi vincono in casa 39-38 rimontando nell’ultimo minuto una situazione disperata grazie a una delle 25 reti complessive di Giovanni Nardin.

Vengono eliminati invece i Black Devils Merano, che cedono nel doppio confronto, nonostante la vittoria nel return match in trasferta, ai greci del Diomidis Argous (25-34; 29-30). Conversano, purtroppo, anche lui vicino all’eliminazione contro i norvegesi del Drammen dopo la sconfitta per 31-43 patita in casa all’andata.

Nel prossimo fine settimana, la Serie A Gold tornerà con il suo programma integrale vedendo tutte le squadre impegnate il 28 settembre.