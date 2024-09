Olimpiadi Parigi 2024, riconsegnato il Tricolore al Quirinale. Mattarella: “I successi confermano l’eccellente stato di salute dello sport italiano”

Ha avuto luogo quest’oggi al Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale, a Roma, la cerimonia di riconsegna del Tricolore da parte dei portabandiera azzurri delle Olimpiadi di Parigi 2024 al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi per i Giochi Olimpici, Luca Mazzone e Ambra Sabatini per i Giochi Paralimpici hanno avuto l’onore e la responsabilità di tenere alto il vesillo italico ai Giochi, guidando un numeroso gruppo di atleti composto dai medagliati della rassegna a Cinque Cerchi e da coloro che hanno chiuso la rispettiva gara al quarto posto, per la prima volta invitati alla Cerimonia per volontà e iniziativa del Capo dello Stato.

Presenti all’appello anche i vertici dello sport nostrano: Giovanni Malagò, Presidente del CONI, Luca Pancalli, Presidente del CIP, il Segretario Generale del CONI e Capo Missione azzurro a Parigi Carlo Mornati, le Vice Presidenti del CONI Silvia Salis e Claudia Giordani, diversi presidenti federali e i tecnici coinvolti nei successi alle Olimpiadi.

Un’edizione in cui l’Italia ha ottenuto il miglior risultato della propria storia: 40 medaglie (12 ori, 13 argenti e 15 bronzi), eguagliando il primato stabilito a Tokyo tre anni fa per numero di podi, ma con due ori (12 a 10) e tre argenti (13 a 10) in più. Il nono posto nel medagliere conferma l’ottimo riscontro del nostro Paese. Nei fatti, dagli ultimi quattro giorni di Rio 2016, la compagine tricolore è andata a medaglia in tutte le giornate olimpiche. Una striscia che è proseguita anche a Tokyo e a Parigi raggiungendo 36 giorni consecutivi e rimanendo aperta in vista del prossimo grande obiettivo, quello di Los Angeles 2028.

“È davvero un grande piacere per me incontrarvi qui. Questo incontro intende prolungare la festa dello sport iniziata con la consegna delle bandiere e sviluppata a Parigi. Vorrebbe riprenderne lo spirito coinvolgente ed emozionante che avete bene interpretato e fatto vivere ai Giochi. Complimenti per aver fatto meglio di Tokyo: era difficile. Colpisce che l’Italia abbia raccolto ogni giorno almeno una medaglia. Siamo l’unico Paese con questa caratteristica, è grande motivo di soddisfazione“, ha dichiarato Mattarella, che ha consegnato una medaglia celebrativa a tutti gli atleti presenti.

“Di questi successi ci sono stati segni premonitori di carattere sportivo ma anche di altro genere. Si dice che la pioggia porti fortuna: ne abbiamo presa tanta quel 26 luglio. Potremmo fare un bilancio di questi momenti straordinari di sport che abbiamo vissuto: ne risalta l’eccellente stato di salute dello sport italiano. È emersa la qualità delle nostre due squadre. E le soddisfazioni continuano, come ai Mondiali di ciclismo di questi giorni. I quarti posti rappresentano gli atleti che pur senza salire sul podio hanno brillantemente partecipato: è lo spirito olimpico. Sono presenti qui per rappresentare la solidità del nostro movimento sportivo. Le medaglie non sono dovute a singoli campioni isolati, ma a un movimento in salute e in crescita costante, crescita da sostenere in ogni modo. Tutti ricordiamo i momenti entusiasmanti vissuti, i successi rinnovati, i momenti difficili: dico a Gianmarco Tamberi ed Ambra Sabatini che le medaglie le hanno conquistate con la loro generosa partecipazione e l’affetto di tutti. Sarei stato lieto di seguire le vostre gare in presenza: è stato possibile solo per poche, ma vi assicuro che ne ho seguite moltissime in tv. Grazie a tutti: avete vissuto giorni entusiasmanti, un’esperienza che è un grande traguardo raggiunto, ma so quanto vi sia costato. Grazie per il vostro comportamento che ha indotto i ragazzi ad impegnarsi nello sport. Complimenti sinceri a tutti. E adesso Milano Cortina 2026“, ha aggiunto il Presidente della Repubblica.

Degni di menzione quanto fatto da Anna Danesi (capitana della squadra di volley femminile, oro olimpico) e dal presidente Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, con la consegna al Capo dello Stato di una maglia della Nazionale di volley e il pallone della Finale olimpica vinta contro gli Stati Uniti, mentre Rigivan Ganeshamoorthy ha donato il disco con cui ha conquistato l’oro paralimpico e firmato tre record del mondo.