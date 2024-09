Nuoto, Simone Barlaam sugli scudi nelle batterie del day-5 alle Paralimpiadi. Ottimo esordio di Bortuzzo

Sono andate in archivio le batterie della quinta giornata di gare del nuoto alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L’Italia rilancia le sue quotazioni in vista di quel che sarà, reduce dai primi giorni di gare in cui i podi ottenuti sono stati ben 15, con la seguente distribuzione: 4 ori, 4 argenti e 7 bronzi.

Nei 400 stile libero S7 Federico Bicelli ha centrato l’accesso alla Finale con il quarto tempo di 5:06.51, nella graduatoria comandata dal britannico Evan Austin (4:56.54). Stessa storia, stesso mare per Giulia Terzi nella medesima specialità a livello femminile (4° tempo in 5:22.41). A svettare è stata la statunitense Morgan Stickney (4:56.69) con il nuovo record paralimpico.

Nei 50 stile libero S9 assolo di Simone Barlaam che ha dominato le heat in 24.24 con il nuovo record della competizione. L’azzurro si candida all’oro stasera. Alle sue spalle troviamo il norvegese Fredik Solberg (25.26) e Jamal Hill (25.34). Niente da fare per Simone Ciulli (12° in 26.55). Nell’atto conclusivo dei 50 dorso S3 ci sarà Vincenzo Boni: il nostro portacolori ha ottenuto il quinto tempo di 50.76, nella classifica dominata dall’ucraino Denys Ostapchenko (45.97). Quarto tempo nelle batterie femminili della stessa specialità per Domiziana Mecenate (1:00.89). La migliore è stata nettamente la britannica Ellie Challis (53.86).

Carlotta Gilli ha staccato il biglietto per la Finale dei 50 stile libero S13 con il secondo crono delle heat di 27.52, preceduta solo dalla brasiliana Maria Carolina Gomes Santiago (26.71). Non ha ottenuto la qualificazione per la gara serale Alessia Berra (17ma in 28.97). Nei 100 rana SB4 esordio di Manuel Bortuzzo in questi Giochi e l’azzurro ha siglato il terzo tempo dell’overall di 1:43.32. A svettare è stato Dmitrii Cherniaev (1:33.91). Terzo crono nella stessa specialità al femminile per Giulia Ghiretti (1:52.79), nella classifica comandata dalla cinese Cheng Jiao (1:50.16).

A conclusione, azzurri in Finale con il settimo tempo (4:39.35) nella staffetta 4×100 mista mixed (4:39.35) 34 punti. L’Olanda è stata la migliore in 4:28.77.