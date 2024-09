Nuoto, Monica Boggioni in grande evidenza nelle batterie del day-7 alle Paralimpiadi. Tanti azzurri in Finale

Sono andate in archivio le batterie della settima giornata di gare del nuoto alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L’Italia rilancia le sue quotazioni in vista di quel che sarà, reduce dai primi sei giorni di gare in cui i podi ottenuti sono stati ben 24, con la seguente distribuzione: 9 ori, 4 argenti e 11 bronzi.

Nei 100 stile libero S12 Alessia Berra ha staccato il biglietto per la Finale con il crono di 1:03.51 (settimo) nella graduatoria guidata dalla brasiliana Maria Carolina Gomes Santiago (1:00.50). Missione compiuta anche per Alberto Amodeo che ha siglato il quinto tempo di ingresso all’atto conclusivo dei 400 stile libero S8 con il tempo di 4:33.12. Il migliore è stato il canadese Reid Maxwell (4:25.95), autore del nuovo primato americano.

Stessa storia, stesso mare per Xenia Francesca Palazzo, nell’atto conclusivo della medesima distanza in 5:11.86 (5° tempo) nell’overall guidato dalla campionessa statunitense Jessica Long (4:53.43). In Finale ci sarà anche Emmanuele Marigliano nei 50 rana SB2: l’azzurro ha stampato il quarto tempo di 1:07.04, nelle batterie in cui il migliore è stato il messicano Arnulfo Castorena, sensibilmente davanti a tutti in 57.82.

Nei 50 rana SB3 una superba Monica Boggioni ha stabilito il nuovo primato paralimpico di 53.70, dominando letteralmente le heat e ambendo al metallo più pregiato questa sera. In Finale anche Federico Bicelli nei 50 stile libero S7 (6° in 29.13), Giulia Terzi nei 100 stile libero S7 (quarta in 1:11.83), specialità nella quale è campionessa paralimpica in carica, mentre non ha centrato l’obiettivo Vittoria Bianco nei 100 stile libero S9 (12ª in 1:07.08).