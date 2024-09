Nuoto, il tris Barlaam, Fantin e Raimondi in evidenza nelle batterie della penultima giornata alle Paralimpiadi

Sono andate in archivio le batterie della penultima giornata di gare del nuoto alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L’Italia rilancia le sue quotazioni in vista di quel che sarà, reduce da giorni di gare in cui i podi ottenuti sono stati ben 29, con la seguente distribuzione: 12 ori, 4 argenti e 13 bronzi, migliorando il numero record di metalli più pregiati dell’edizione di Tokyo.

Nei 400 stile libero S6 Antonio Fantin ha ottenuto l’accesso alla Finale con il secondo tempo di 5:13.05, preceduto solo dal brasiliano Talisson Henrique Glock (5:02.41). L’azzurro sarà della partita per le medaglie. Nei 50 farfalla S5 Giulia Ghiretti, oro nei 100 rana, va in cerca di conferme, ma in questa specialità non sarà facile. L’azzurra ha ottenuto il sesto tempo di 47.81, nell’overall comandato dalle cinesi Lu Dong (40.50) ed He Shenggao (43.11).

Nei 100 dorso S10 Italia in grande evidenza, con Stefano Raimondi autore del secondo crono di 1:02.34, mentre Riccardo Menciotti ha toccato la piastra in 1:03.10 (quarto). Il migliore di gran lunga è stato l’olandese Olivier van de Voort (58.34). Vedremo in Finale. Nei 100 farfalla S9, Simone Barlaam ha alzato la voce con il best time di 1:00.17. Nell’atto conclusivo andrà a caccia dell’oro e dovrà guardarsi dall’australiano Timothy Hodge (1:00.61). Quinto Federico Morlacchi in 1:01.64 e nell’atto conclusivo. Out dalla gara serale Simone Ciulli (15° in 1:05.22).

Vincenzo Boni ha centrato l’accesso alla Finale dei 50 stile libero S3 con il crono di 51.04 (settimo). Stessa storia, stesso mare per Luigi Beggiato (sesto in 39.50) e Federico Cristiani (settimo in 40.44) nei 50 stile libero S4. A chiudere le batterie, la qualificazione di Alberto Amodeo nella Finale dei 100 stile libero S8 con il terzo tempo di 59.17.