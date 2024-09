Nuoto, Antonio Fantin sugli scudi nelle batterie del day-8 alle Paralimpiadi. Tanta Italia in Finale

Sono andate in archivio le batterie dell’ottava giornata di gare del nuoto alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L’Italia rilancia le sue quotazioni in vista di quel che sarà, reduce dai primi sette giorni di gare in cui i podi ottenuti sono stati ben 28, con la seguente distribuzione: 11 ori, 4 argenti e 13 bronzi, eguagliando il numero record di metalli più pregiati dell’edizione di Tokyo.

Francesco Bocciardo approda alla Finale dei 50 stile libero S5 con il settimo tempo di 34.15, nella graduatoria comandata dal cinese Guo Jincheng (29.97, record paralimpico). Sarà difficile per l’azzurro riuscire a lottare per le medaglie nell’unica vasca, visto uno spunto non così brillante.

Antonio Fantin sugli scudi nelle heat odierne, che ha realizzato nei 100 stile libero S6 il nuovo record paralimpico di 1:03.67 e chissà se nella serata odierna non vada a caccia del suo record del mondo di 1:02.70. Si prospetta una gara molto interessante per quanto lo riguarda. Nelle batterie dei 100 rana SB11 Martina Rabbolini ha ottenuto l’accesso alla Finale con il settimo tempo di 1:32.30. L’overall è guidato da Daria Lukianenko (1:22.76).

Stessa storia, stesso mare per Alessia Berra, nella gara serale dei 100 rana SB12, con il sesto crono di 1:23.58, nella prova in cui la tedesca Elena Krawzow ha stampato il record paralimpico (1:13.19). Settimo tempo e Finale per Xenia Palazzo nei 50 stile libero S8 in 32.04, nella prova comandata da Cecilia Kethlen Jeronimo de Araujo (30.44). Alla fine della fiera, Italia in Finale nella staffetta 4×50 mista mixed 20 punti con il quinto riscontro di 2:49.01. La formazione migliore è stata quella statunitense in 2:35.81.