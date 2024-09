Nick Kyrgios elogia Sinner a denti stretti: “Livello altissimo, favorito per gli US Open”

Un’ammissione a denti stretti. Nick Kyrgios è nuovamente protagonista su questi schermi, parlando neanche a dirlo di Jannik Sinner. Il giocatore australiano, strenuo oppositore di come la vicenda della positività al clostebol del n.1 del mondo sia stata resa nota e gestita dalle autorità competenti, ha speso delle parole di stima nei confronti dell’altoatesino.

Sinner, vittorioso nei quarti di finale degli US Open 2024 contro il russo Daniil Medvedev, ha ottenuto la prima qualificazione in carriera alle semifinali del Major americano, diventando anche il quarto giocatore in attività ad aver messo a referto nel proprio percorso i penultimi atti di tutti gli Slam. E così anche l’intransigente e indisponente Kyrgios ha dovuto “tendere la mano”.

In che modo? L’australiano ha commentato un post del collega Ben Rothenberg, chiaramente critico nella gestione del caso doping in questione: “Difficile non pensare a quanto sarebbe stata più divertente la corsa di Jannik Sinner se quest’anno fossimo ancora all’oscuro di tutta la sua vicenda antidoping. Il tempismo con cui è avvenuto tutto questo e il modo in cui per mesi si è mostrata la mancanza di trasparenza ai vertici del tennis lascia solo l’amaro in bocca“.

L’aussie ha scritto su X: “Uno dei tuoi migliori tweet. Tuttavia, non è facile gestire tutto quello che succede e continuare a rendere a questo livello. È senz’altro il favorito ora“. Un modo per sotterrare l’ascia di guerra? Lo scopriremo.

One of your better tweets. Nonetheless not easy to deal with all of this going on and still performing the way he is. Definitely the favourite now https://t.co/S8gdY0WI3A

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) September 5, 2024