New Zealand travolge American Magic nell’ultima regata di round robin della Louis Vuitton Cup

Emirates Team New Zealand vince in scioltezza il match race contro American Magic e chiude in bellezza il suo percorso nel doppio round robin della Louis Vuitton Cup 2024, confermandosi la squadra da battere per la conquista della 37ma America’s Cup. Il Defender ha collezionato 8 successi in 10 regate (perdendo solo con Luna Rossa e rinunciando ad una sfida per l’incidente della barca), uno in più rispetto a Ineos Britannia e al team italiano.

In condizioni di vento leggero (6-8 nodi circa) Taihoro ha dimostrato una buona solidità nel compromesso tra velocità e fluidità nelle manovre, mentre Patriot ha evidenziato delle problematiche importanti in uscita da virate e strambate cadendo troppo spesso dai foil e non potendo così mettere in mostra il suo ottimo potenziale dal punto di vista della performance pura.

I Kiwi hanno condotto una regata di alto livello, sfruttando le difficoltà in partenza di American Magic (che ha dovuto scontare una penalità per aver superato il boundary) e prendendo subito il comando delle operazioni. Peter Burling e compagni hanno contenuto inizialmente gli attacchi degli statunitensi nel primo lato di bolina, per poi fare la differenza costruendo un gap enorme anche grazie alle varie cadute dai foil di Patriot.

2’37” il vantaggio al traguardo di New Zealand, che si è imposta in un match race a senso unico almeno dalla seconda poppa in poi e a questo punto resterà a guardare il prosieguo della Challenger Selection Series in attesa di tornare in azione sempre nelle acque di Barcellona a partire dal 12 ottobre per la sfida che metterà in palio la Vecchia Brocca.