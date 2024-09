NASCAR, Kyle Larson correrà anche nel 2025 la Indy 500

Kyle Larson ha annunciato che correrà anche nel 2025 la 500 Miglia Indianapolis valida per la NTT IndyCar Series prima di dirigersi al Charlotte Motor Speedway per la tradizionale Coca-Cola 600 valida per la NASCAR Cup Series.

Il californiano guiderà nuovamente con i colori di Hendrick Motorsports, Chevrolet ed Arrows McLaren nel catino di Speedway dopo il debutto dello scorso maggio. L’ex campione della NASCAR ha dato battaglia a lungo tra i migliori prima di precipitare in classifica in seguito ad una penalità per aver superato il limite di velocità in pit lane.

Il 32enne riprova quindi a disputare entrambe le manifestazioni nella stessa giornata, oltre 1000km di guida in due ovali completamente differenti e con due vetture diametralmente opposte. Il tentativo ricalca perfettamente quanto accaduto lo scorso anno, un ‘double duty’ parzialmente riuscito nel 2024.

Ricordiamo infatti che Larson decise di restare ad Indianapolis nonostante i ritardi dovuti al maltempo ed automaticamente di saltare la prima parte della Coca-Cola 600. Il #5 dello schieramento arrivò in in North Carolina in concomitanza della fine della Stage 2 (200 dei 400 giri previsti) pronto per prendere il volante da Justin Allgaier. Larson non ha però di fatto mai disputato la corsa di Charlotte, sospesa prematuramente per pioggia dopo neanche 300 passaggi compiuti.

John Andretti (1994), Davy Jones (1995), Robby Gordon (1997, 2002, 2003, 2004), Tony Stewart (1999, 2001) e Kurt Busch (2014) sono coloro che hanno tentato di ‘Double’ nella storia oltre ovviamente a Larson nel week-end del Memorial Day 2024.

Rick Hendrick, proprietario dell’omonima squadra con cui Larson corre in NASCAR, ha confermato ai media che il nativo di Elk Grove disputerà la Coca-Cola 600 anche se si dovesse trovare in vetta alla classifica provvisoria ad Indianapolis. Il manager americano ha rilasciato in una nota durante la conferenza stampa presso il Charlotte Motor Speedway: “Saremo qui per la 600 se ciò significa abbreviare la gara a Indy a causa del mio impegno per la NASCAR. Siamo nella NASCAR, ed è lì che corriamo per il campionato, Tony Kanaan prenderà il posto di Larson in Indiana se necessario”.

Ricordiamo che Larson è stato ammesso ai Playoffs 2024 della NASCAR Cup Series dopo aver ricevuto una specifica deroga da parte degli organizzatori. Ogni pilota deve infatti partecipare ad ogni appuntamento del campionato a meno di eventi eccezionali al fine di potersi contendere il titolo finale.