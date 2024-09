NASCAR, inizia da Atlanta la lotta al titolo con il ‘Round of 16’ dei Playoffs

Dopo ventisei prove, inizia finalmente dall’Atlanta Motor Speedway il ‘Round of 16’ dei NASCAR Playoffs per quanto riguarda la Cup Series. Scatta quindi dallo Stato della Georgia la fase più importante della stagione agonistica che ci porterà fino al ‘Championship 4’ di novembre in quel di Phoenix (Arizona).

Come dice il nome saranno sedici i piloti che avranno la chance di contendersi il titolo in dieci prove ad eliminazione. Il format è il medesimo da oltre cinque anni a questa parte, dopo ogni tre competizioni vi sarà un ‘Elimination Race’ che precederà il ‘Round of 12‘, il ‘Round of 8’ e la finalissima nel deserto di Avondale.

La battaglia è più che mai serrata, tutto si decide in poche settimane ed ogni errore può costare caro. Il processo è molto semplice e come nella regular season è possibile accedere alla seguente fase dei Playoffs in due modi: vincendo o con i punti raccolti durante la stagione. Una singola affermazione prescrive automaticamente l’accesso al successivo step dei Playoffs come precedentemente garantiva un posto nel ‘Round of 16’, mentre la seconda opzione è ovviamente più rischiosa e con meno certezze.

Le dinamiche cambiano per la tappa conclusiva di Phoenix, il campione è infatti colui che termina davanti ai tre rivali per il successo indipendentemente dalla propria posizione conclusiva. Paradossalmente un singolo pilota può trionfare nella NASCAR Cup Series senza aver mai vinto durante le 10 tappe dei Playoffs o le ventisei che hanno composto la regular season.

La ‘Quaker State 400 available at Walmart’ inaugura il ‘Round of 16’, gara che si prospetta oltremodo interessante vista la specifica conformazione del tracciato da qualche stagione a questa parte. Stiamo infatti parlando di un catino da 1 miglio e mezzo che si è trasformato in un ‘mini Superspeedway’ che con le dovute differenze può essere paragonato a Daytona oppure a Talladega.

L’impianto di Hampton precederà in ordine cronologico l’evento su road course di Watkins Glen e l’Elimination Race di Bristol che escluderà i primi quattro piloti dai Playoffs. William Byron (2023) e Chase Elliott (2022) hanno primeggiato in questa specifica gara con la nuova conformazione dell’ovale, il nativo dello Stato del North Carolina ed il padrone di casa sono entrambi presenti nel ‘Round of 16’.

I due, rispettivamente con tre ed un successo all’attivo da febbraio ad oggi, guideranno come sempre per Hendrick Motorsports che potrà contare anche su Alex Bowman (1 vittoria nel 2024) e Kyle Larson, quattro volte a segno in tutta la regular season. Il californiano riparte alla caccia di un nuovo titolo, il #5 dello schieramento è presente ai Playoffs grazie alla specifica deroga fatta dalla NASCAR vista la mancata partecipazione alla ‘Coca-Cola 600’ dello scorso maggio. Ricordiamo infatti che il 32enne decise di disertare l’appuntamento al Charlotte Motor Speedway al fine di terminare la 500 Miglia di Indianapolis valida per la NTT IndyCar Series.

Hendrick Motorsports sfida il Team Penske che si ripresenta con tre auto: il campione in carica Ryan Blaney #12, il due volte vincitore della Cup Series Joey Logano #22 e l’ex trionfatore della NASCAR Xfinity Series Austin Cindric #2. Tra i grandi protagonisti spicca ovviamente anche il Joe Gibbs Racing con le proprie due punte Denny Hamlin #11 e Christopher Bell #20.

Il primo, tre volte a segno quest’anno, cerca disperatamente il primo titolo della propria vita, un successo che coronerebbe una carriera incredibile con tre affermazioni nella Daytona 500 e 54 gioie complessive nella Cup Series. Il 43enne nativo di Tampa difenderà i colori Toyota insieme a Bell, grande sconfitto nel 2023 al ‘Championship 4’ di Phoenix insieme al già citato William Byron.

Per Joe Gibbs Racing avremo anche l’ex campione Martin Truex Jr #19, per l’ultima volta in lizza per la Cup Series prima del già annunciato ritiro e Ty Gibbs #54, nipote del padrone del team Joe. Entrambi non sono riusciti a vincere quest’anno e stati in grado di entrare nei Playoffs grazie ai punti raccolti dalla Daytona 500 a Darlington.

Per Toyota attenzione al 23XI Racing con Tyler Reddick. L’ex vincitore dell’Xfinity Series insegue il sogno del titolo nella Cup Series con la prima delle due Camry schierate dalla giovane realtà di Denny Hamlin e Michael Jordan. Il 28enne californiano è il campione della regular season, abile per 1 solo punto a festeggiare settimana scorsa dopo ventisei regolari prove e due vittorie (Talladega e Michigan). Non ci sarà, invece, Bubba Wallace #23, escluso dal Round of 16 dopo un difficile mese d’agosto ed una sfortunata Southern 500..

Due altri team al via per i Playoffs sono il Roush Fenway Keselowski Racing (RFK Racing) ed il Trackhouse Racing. Nel primo caso spicca il ritorno nella sfida per la Cup Series dell’ex campione titolare e proprietario dell’omonimo team Brad Keselowski, mentre nel secondo è da evidenziare la presenza del messicano Daniel Suarez. Il primo non americano a vincere la NASCAR Xfinity Series torna ad Atlanta dopo aver trionfato in primavera nell’indimenticabile photofinish contro Kyle Busch e Ryan Blaney, indubbiamente uno dei momenti più incredibili della stagione.

Ultimi due in lista sono Harrison Burton con la Ford Mustang #21 Wood Brothers Racing e Chase Briscoe con la Ford #14 Stewart-Haas Racing. I due sono entrati in extremis nella bagarre per il campionato vincendo nell’ordine a Daytona ed in quel di Darlington. I trionfi dei due volti citai hanno escluso oltre al già citato Wallace, Kyle Busch (RCR Chevrolet #8), Chris Buescher (RFK Racing Ford #17) e Ross Chastain (Trackhouse Racing Chevrolet #1).

Appuntamento quindi domenica alle 20.30 italiane per il via dei Playoffs della NASCAR Cup Series, evento da non perdere che ci terrà compagnia fino a novembre.

CLASSIFICA NASCAR PLAYOFFS PRIMA DEL ROUND OF 16

1) #5-Kyle Larson, 2040

2) #20-Christopher Bell, 2032

3) #45-Tyler Reddick , 2028

4) #24-William Byron , 2022

5) #12-Ryan Blaney , 2018

6) #11-Denny Hamlin , 2015

7) #9-Chase Elliott, 2014

8) #6-Brad Keselowski, 2008

9) #22-Joey Logano, 2007

10) #2-Austin Cindric, 2007

11) #99-Daniel Suarez, 2006

12) #48-Alex Bowman, 2005

13) #14-Chase Briscoe, 2005

14) #21-Harrison Burton, 2005

15) #54-Ty Gibbs, 2004

16) #19-Martin Truex, Jr., 2004