MotoGP, pesante caduta per Bagnaia a Misano. Bastianini vince con un sorpasso al limite su Martin

Enea Bastianini piazza la zampata che non ti aspetti e vince il Gran Premio di Emilia-Romagna 2024, secondo appuntamento consecutivo a Misano e quattordicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il padrone di casa romagnolo ha avuto la meglio su Jorge Martin con un sorpasso durissimo (regolare, ma al limite) all’ultimo giro in curva 4, centrando il secondo successo dell’anno dopo Silverstone.

Vittoria numero 7 in top class (la 13ma complessiva nel Motomondiale) per “Bestia”, che vuole continuare ad inseguire il sogno di una complicata rincorsa per il titolo mondiale. In chiave iridata Martin può comunque considerarsi soddisfatto della piazza d’onore odierna, alla luce del ritiro del suo grande rivale Francesco Bagnaia, caduto alla Quercia quando mancavano sette tornate alla conclusione della gara.

Pecco stava provando una rimonta disperata per raggiungere la coppia di testa, dopo una prima parte di gara sottotono in cui aveva accumulato circa 3 secondi di ritardo. Podio completato in terza posizione da Marc Marquez, molto distante dalle Ducati GP24 di vertice ma capace di limitare i danni in un weekend sulla carta sfavorevole.

Domenica trionfale per la casa di Borgo Panigale, che ha monopolizzato la top5 anche grazie al quarto posto di un redivivo Marco Bezzecchi e al quinto di Franco Morbidelli. In zona punti gli azzurri Luca Marini 12° e Fabio Di Giannantonio 14°. Con il risultato di oggi, Martin consolida la sua leadership nel Mondiale con un vantaggio di 24 punti su Bagnaia, 59 su Bastianini e 60 su Marquez, mentre Binder resta quinto con la KTM a -176 dalla vetta.

CLASSIFICA GP EMILIA ROMAGNA MOTOGP 2024

1 25 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’14.653 165.9

2 20 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 41’19.655 165.6 5.002

3 16 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’22.501 165.4 7.848

4 13 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 41’23.853 165.3 9.200

5 11 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 41’28.254 165.0 13.601

6 10 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 41’30.137 164.9 15.484

7 9 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 41’35.575 164.5 20.922

8 8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 41’37.448 164.4 22.795

9 7 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’42.357 164.1 27.704

10 6 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 41’46.544 163.8 31.891

11 5 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 41’47.715 163.8 33.062

12 4 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 41’50.064 163.6 35.411

13 3 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 41’50.988 163.5 36.335

14 2 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 41’52.048 163.5 37.395

15 1 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 41’53.562 163.4 38.909

16 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’55.107 163.3 40.454

17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 42’01.047 162.9 46.394

18 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 42’02.408 162.8 47.755

19 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 42’40.571 160.4 1’25.918

Non classificati

1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 30’34.713 165.8 7 laps

31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 12’19.680 164.5 19 laps