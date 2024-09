MotoGP, orari warm-up e gara GP Indonesia 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Cominciato ieri il quindicesimo round del Mondiale, il GP di Indonesia. Sul circuito di Mandalika i piloti apriranno la stagione asiatica che di fatto porterà al round finale di Valencia. Gare che quindi decideranno le sorti di questo campionato. Una pista che avrà bisogno di un set-up particolare per sfruttare al meglio i tratti guidati e quelli di grande accelerazione.

Grande attenzione puntata su Francesco Bagnaia. Il campione del mondo in carica, secondo nel Mondiale di MotoGP, dovrà subito rispondere presente per quanto è accaduto nelle ultime uscite. La caduta di Misano è stata pesante nell’economia del campionato, perché Jorge Martin, suo avversario diretto per la conquista del Mondiale, può vantare nei confronti di Pecco un margine di 12 punti, ridotto oggi dai 24 punti per la vittoria di Pecco e la caduta di Martinator nella Sprint Race.

Sarebbe fondamentale uscire dall’Indonesia avendo recuperato qualcosa, per andare nelle prossime tappe asiatiche con più serenotà. A Enea Bastianini e a Marc Marquez spetterà il ruolo dei terzi incomodi: i due hanno vinto le ultime tre gare e sono saliti sul podio nella Sprint Race.

La domenica del GP d’Indonesia sarà tramessa integralmente su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208) per gli abbonati e in streaming su Sky Go e NOW. Su TV8 è prevista la differita della gara alle ore 12.05 (e in streaming su TV8). OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’intera programmazione.

CALENDARIO GP INDONESIA 2024

Ore 4.40 Warm-up

Ore 9.00 Gara MotoGP

