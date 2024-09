MotoGP, orari prove libere GP Emilia-Romagna 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani tornerà ufficialmente in scena il Motomondiale 2024. Dopo una settimana di pausa, infatti, si tornerà in azione in occasione del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, quattordicesimo appuntamento della stagione. Il campionato entra sempre più nel vivo e i punti iniziano a farsi pesanti.

Si correrà ancora una volta sul tracciato di Misano Adriatico, dopo si è già disputato il Gran Premio di San Marino due weekend or sono. La classe regina arriva a questo evento con una classifica generale che si fa davvero splendida. Jorge Martin, dopo il disastro di Misano-1, rimane in vetta alla graduatoria con 311 punti, ma Francesco “Pecco” Bagnaia si è riportato a solo 6 lunghezze di distacco. In terza posizione inizia a farsi minaccioso Marc Marquez che, dopo le due vittorie di Aragon e Misano-1 si è portato a 259 punti, con Enea Bastianini quarto a 250.

In Moto2 lo scenario è ancor più interessante. I primi 6 sono in appena 53 punti! Ai Ogura, dopo la vittoria di Misano-1 vola con 175 punti contro i 166 di un Sergio Garcia in estrema difficoltà. Terzo Joe Roberts con 133 a pari merito con Alonso Lopez, quinto Jake Dixon con 130, quindi Fermin Aldeguer sesto con 122. Passando alla Moto3, infine, David Alonso è saldamente in vetta con 245 punti contro i 176 di Daniel Holgado.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì del GP dell’Emilia-Romagna sarà trasmesso nella sua interezza da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte della MotoGP.

PROGRAMMA GP EMILIA-ROMAGNA 2024 MOTOMONDIALE

Venerdì 20 settembre

Ore 09.00-09.35 Prove libere Moto3

Ore 09.50-10.30 Prove libere Moto2

Ore 10.45-11.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 13.15-13.50 Pre-qualifiche 1 Moto3

Ore 14.05-14.45 Pre-qualifiche 2 Moto2

Ore 15.00-16.00 Pre-qualifiche MotoGP

PROGRAMMA GP EMILIA-ROMAGNA: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta testuale: OA Sport