MotoGP. Misano è “metronomo” più che autodromo. L’eclatante alternanza perfetta Spagna-Italia proseguirà anche nel 2024?

C’è un dato che balza all’occhio relativamente all’autodromo di Misano, dove si correranno i prossimi due Gran Premi di MotoGP. È difatti clamoroso constatare la perfetta alternanza che sussiste in termini di affermazioni tra i centauri italiani e quelli spagnoli.

Già di per sè è impressionante notare come, dal 2008 in poi, il successo abbia sempre arriso a un pilota del nostro Paese oppure a uno proveniente dalla nazione iberica. Eccezion fatta per Casey Stoner nel 2007, il primo a passare sotto la bandiera a scacchi ha sempre avuto sul proprio passaporto lo Stellone, oppure il Plus Ultra.

Al di là di questa dinamica, é sensazionale appurare la matematica precisione con la quale, dall’ormai lontano 2017, Italia e Spagna si avvicendano sul gradino più alto del podio nelle gare della classe regina disputate nel Circuito intitolato alla memoria di Marco Simoncelli.

Marc Marquez si impone nel 2017, seguito da Andrea Dovizioso nel 2018, ma torna in vetta nel 2019. Dopodiché, nel 2020, Franco Morbidelli trionfa nel GP di San Marino del 13 settembre e Maverick Viñales primeggia in quello di Emilia Romagna del 20 settembre.

Anche il 2021 porta con sé due gare, nelle quali festeggiano Francesco Bagnaia (19 settembre) e Marc Marquez (24 ottobre). A seguire, nuovo successo di Bagnaia (2022), prima dell’hurrà gridato da Jorge Martin nel 2023!

Tale alternanza, anomala e priva di altri esempi nel panorama del Motomondiale, deriva anche da episodi eclatanti, quali la caduta di Pecco ad affermazione ormai acquisita nell’autunno del 2021, oppure il capitombolo di Jorge Lorenzo quando è in piena bagarre con l’allora compagno di squadra Dovizioso nel 2018.

Sappiamo bene chi sono i quattro grandi protagonisti del 2024. Tutti i successi della stagione corrente sono stati artigliati da Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Marc Marquez ed Enea Bastianini. A questo punto, sarebbe un vero peccato se l’unicum di Misano venisse meno proprio in um’annata del genere!