MotoGP, Martin e Bagnaia sono al limite delle loro possibilità e talvolta si va oltre, come capitato oggi allo spagnolo…

Continuano a sbagliare, Jorge Martin e Francesco Bagnaia. Ormai non passa appuntamento senza che l’uno o l’altro non commettano qualche errore. Oggi è capitato allo spagnolo, scivolato nelle fasi iniziali della Sprint di Mandalika. Il tracciato indonesiano, nonostante le dichiarazioni d’amore dell’iberico, continua a respingere il madrileno, alla seconda caduta consecutiva sull’isola di Lombok in un appuntamento con punti iridati in palio.

Bravo Pecco a sfruttare al meglio l’occasione propizia. Il piemontese si è trovato la vittoria servita su un piatto d’argento, unitamente a un secco 12-0 nell’ottica della sfida iridata. Distacco dimezzato e titolo viepiù in bilico. In realtà, poco è cambiato rispetto a ieri. Sarebbe miope focalizzarsi sull’aspetto aritmetico, proprio perché i distacchi sono soggetti a volatilità estrema.

Sembra infatti di muoversi a un mercato azionario in cui le quotazioni cambiano valore di continuo. “Compra Martin! Vendi Bagnaia!” gridava ieri il broker, magari lo stesso che oggi arraffa i titoli dell’italiano e si disfa di quelli dello spagnolo. Si può diventare ricchi o finire in rovina in questo gioco tanto potenzialmente remunerativo quanto particolarmente rischioso.

Mancano cinque Gran Premi pieni e quattro Sprint, il totale dei punti ancora in palio è di 173. La differenza tra Martinator e Pecco è scesa a 12, assolutamente minima. Più del fattore matematico, conta ormai quello umano. I due si stanno sfidando senza esclusione di colpi, al momento solo in maniera figurata, ma gli errori ripetuti dimostrano quanto si trovino a flirtare con il limite, talvolta andando anche oltre, come capitato oggi a Jorge.

Vincerà chi saprà gestire al meglio questa liason molto pericolosa, seducendo quella corona iridata già 2 volte concessasi a Bagnaia e ancora probita a Martin. È lunga, molto lunga, da qui a Valencia.