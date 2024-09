MotoGP, Marco Bezzecchi: “Siamo tornati all’asset di ieri. Per la Sprint bisogna fare bene in partenza”

Una bella sorpresa. Marco Bezzecchi partirà dalla seconda posizione in occasione del GP dell’Indonesia, appuntamento numero quindici del Motomondiale 2024 di MotoGP. Prestazione significativa per il pilota del Team Pertamina Enduro VR46 che, in una qualifica contrassegnata da diverse cadute, ha ceduto il passo solo ad uno stratosferico Jorge Martin.

Nello specifico il romagnolo malgrado una scivolata ha ottenuto un gap di +0.535 rispetto all’iberico (saldamente leader in 1:29.088), precedendo in classifica poi il giovanissimo Pedro Acosta, terzo a +0.048 davanti a Francesco Bagnaia, Enea Bastianini e Fabio Quartararo. Visibilmente soddisfatto, il centauro ha commentato a caldo quanto fatto nella pista di Mandalika ai microfoni di Sky Sport Italia.

“Devo sempre combinare qualche danno – ha detto Bezzecchi – La scivolata è stata stupida. Avevo già preso bandiera gialla perché la moto di Marc Marquez era ancora in pista. Mi sono semplicemente deconcentrato, un errore da pollo. Fortunatamente sono riuscito a ripartire, sono davvero contento“.

Il nativo di Rimini ha poi chiosato: “Nella FP2 abbiamo fatto qualche prova ma non mi è piaciuta. Siamo tornati all’asset di ieri, giorno in cui abbiamo fatto una bella sessione. Per la Sprint dobbiamo cercare di fare bene in partenza. Sarà dura: sia Martin che Acosta sono fortissimi. Sono tutti molto agguerriti, ma noi cercheremo di sgomitare“.