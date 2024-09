MotoGP, Marco Bezzecchi: “Contento della prima fila, mi sento pronto per entrambe le gare”

Marco Bezzecchi ha messo a segno il terzo tempo nel corso delle qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, abbiamo vissuto una Q2 davvero rovente con tantissimo equilibrio alle spalle del campione del mondo che, invece, ha fatto il vuoto.

Francesco Bagnaia, infatti, ha messo a segno un ottimo 1:30.304 con 285 millesimi di vantaggio su Franco Morbidelli e 305 su un Marco Bezzecchi in netta crescita. Quarta posizione per Jorge Martin a 341, quinta per Pedro Acosta a 352, mentre è sesto Brad Binder a 444. Settimo Alex Marquez a 574 millesimi, ottavo Enea Bastianini a 596, mentre è nono Marc Marquez a 625 davanti a Fabio Quartararo che chiude la top10 a 750.

Al termine delle qualifiche odierne, il pilota che corre letteralmente in casa, ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono davvero contento per questo risultato. Nel casco speciale ho messo la scritta ‘Mi fai battere forte il cuore’ e lo dedico a tutti i tifosi perchè, soprattutto qui a Misano, mi stanno dando tanta forza in un momento non facile della stagione”.

Il portacolori del team Ducati Pertamina Enduro VR46 racconta i miglioramenti sulla sua GP23: “Abbiamo lavorato davvero tanto. Ieri nelle prove libere sentivo che la moto fosse già a buon punto. Questa mattina abbiamo apportato alcune altre modifiche e mi hanno permesso di andare forte anche con le gomme molto usurate. Di solito con la gomma nuova faccio più fatica, invece oggi non è stato così. Ho messo a segno un tempo importante. Non sono a posto al 100%, ma sono contento dello step effettuato. La prima fila? Penso che mi darà una mano. Mi sento pronto per entrambe le gare. Podio? Sarà dura. Una top5 sarebbe un bel risultato. Poi tutto quello che viene di meglio è ben accetto”.