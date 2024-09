MotoGP, Marco Bezzecchi: “Buona gara, correre con la soft? Mi hanno preso per pazzo”

Un weekend positivo per Marco Bezzecchi. Il pilota del Team Pertamina Enduro VR46 ha chiuso al quarto posto la gara lunga valida per il GP dell’Emilia Romagna, tappa numero quattordici del Mondiale 2024 di MotoGP, certificando così la bella crescita sfoggiata nelle ultime uscite.

“Bez” nello specifico ha ceduto il passo solo a un mitologico Enea Bastianini, trionfatore dopo aver sorpassato Jorge Martin all’ultimo giro, oltre che a Marc Marquez. Una volta approdato in zona mista, il nativo di Rimini ha commentato la sua prestazione:

“Sono contento, è stata una buona gara – ha detto Bezzecchi – Ho girato finalmente con un passo buono e costante per tutta la corsa. Sono stato l’unico ad utilizzare la soft; sarò sembrato un matto ma era l’unico asset che mi permetteva di staccare bene, visto che ancora con la moto ho qualche difficoltà. Ora cominciamo un giro del mondo pieno di piste che mi piacciono molto”.

In ultimo Bezzecchi ha aggiunto: “Stiamo crescendo facendo dei piccoli passi. Mi piacerebbe lottare per vincere. Ma realisticamente non è possibile. Ci stiamo però avvicinando a quelli più forti, lavoriamo meglio, ho cercato di maturare per viverla meglio. Prossimo anno in Aprilia? Sono stimolato dalla nuova avventura, ho avuto un’opportunità fantastica. Al momento sono però concentrato perché voglio finire al meglio con la Ducati: loro mi hanno dato la possibilità di entrare in MotoGP. Lo faccio anche per me”.