MotoGP, Marc Marquez: “In Indonesia mai bene, ma non ho pensieri: obiettivo per il 2024 già raggiunto”

Marc Marquez arriva da quarta forza del Mondiale MotoGP a questo GP dell’Indonesia: il Cabroncito ha vinto due delle ultime tre gare, mentre a Mandalika in passato non è mai riuscito a finire la gara.

Queste le sue considerazioni nella conferenza stampa della vigilia: “L’anno scorso non ho concluso la gara, in Indonesia non ho mai concluso la gara. Cercheremo di capire il nostro livello qua, comunque l’obiettivo è rimanere tra i primi quattro. La pista mi piace, non è tra le mie preferite, mi ha visto in passato a un livello normale, ma vedremo come mi troverò con la Ducati su questo tracciato”.

Sull’accoglienza ricevuta: “Subito dopo l’aereo è stato bellissimo, in Indonesia siamo come delle rockstar, siamo davvero accolti alla grande, sono molto appassionati i tifosi. Cercherò di regalargli una gioia questo weekend, sono stato assalito dai fan nei giorni scorsi. La fatica della trasferta? Dopo un giorno ti senti già bene, mentre per me dopo due o tre giorni riesco a recuperare completamente. Per questa stagione io ho già raggiunto il mio obiettivo minimo, quindi continuerò a divertirmi in queste ultime gare“.