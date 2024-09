MotoGP, Marc Marquez: “Bagnaia ci ha regalato il podio con il suo errore, l’obiettivo era il quarto posto”

Un terzo posto “regalato”. Marc Marquez ha concluso in terza posizione il GP dell’Emilia-Romagna, 14° round del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Misano, il Cabroncito è riuscito a sfruttare l’errore di Francesco Bagnaia, terzo in quel momento.

Un GP che ha vissuto sul confronto tra Jorge Martin ed Enea Bastianini, con il romagnolo che l’ha spuntata all’ultimo giro, mentre Pecco, subìti i sorpassi di Jorge e di Enea, ha cercato di recuperare ma il suo tentativo di rimonta è finito nel peggiore dei modi. “Prima di iniziare la gara, un quarto posto era il risultato che cercavo. Ho visto che Bagnaia aveva difficoltà all’inizio ma poi ha iniziato a girare molto veloce. Il suo errore è stato un bel regalo per noi, ora manteniamo questa mentalità per l’Asia“, le parole di Marquez a Sky Sport MotoGP.

Una MotoGP sempre più affine alla F1, dove rimonte e sorpassi sono sempre più complicati: “Cinque anni fa con meno aerodinamica potevi fare più cose, ma ora se hai quel passo nelle prove, te lo porti anche in gara. Non c’è molto spazio per inventare, altrimenti si rischia di cadere“, ha sottolineato lo spagnolo.

In conclusione, sulle differenze prestazioni tra Ducati GP24 e GP23, Marc ha dichiarato: “Sinceramente non saprei quantificare, anche perché dipende anche dal modo in cui si adatta il mio stile di guida. Io riesco a essere subito veloce, mentre gli altri arrivano dopo, ma poi loro sono in grado di alzare l’asticella. Su questo fronte bisogna lavorare“.