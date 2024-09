MotoGP, Franco Morbidelli: “Partire indietro non mi ha favorito, la moto ha potenziale”

Franco Morbidelli

dopo aver centrato il quinto posto nella Sprint Race del Gran Premio dell’Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Mandalika il pilota romano ha messo in scena una prova solida, chiudendo nelle posizioni di testa, ma dando la sensazione che avrebbe potuto fare anche qualcosa di più visto il potenziale.

La vittoria è andata a Francesco Bagnaia davanti ad Enea Bastianini e Marc Marquez che completa il podio a 1.7. Quarto posto per Marco Bezzecchi a 3.0, quinto proprio per Franco Morbidelli a 5.9 davanti a Pedro Acosta sesto a 6.2. Settimo Maverick Vinales a 6.6, ottavo Johann Zarco a 6.9, nono Fabio Di Giannantonio a 7.7 mentre Jorge Martin è decimo a 9.1 dopo essere caduto nel corso del secondo giro quando era al comando.

Al termine della gara odierna, il portacolori del team Ducati Pramac ha raccontato le sue sensazioni: “Peccato per come sono andate le qualifiche. Avevo più potenziale, ma sono dovuto partire solamente dalla terza fila. Un risultato che ha ovviamente inciso sulla Sprint Race. Al traguardo ho fatto quinto, per cui un buon finale, ma la sensazione è che potessi fare anche qualcosa in più. Domani la gara lunga potrebbe darmi qualche chance in più”.