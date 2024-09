MotoGP, Franco Morbidelli: “Ero veloce da diverse gare, ma un podio così era quello che mi serviva”

Franco Morbidelli festeggia dopo aver concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, abbiamo assistito ad una delle migliori prove degli ultimi anni per il pilota romano che ha conquistato un podio importante, chiudendo addirittura negli scarichi del campione del mondo.

La gara è stata dominata dal suo vicino di box Jorge Martin, autore di una partenza a razzo, che ha preceduto Francesco Bagnaia per 1.495, quindi terzo Franco Morbidelli a 1.8. Quarto Enea Bastianini a 2.041, quinto Marc Marquez a 6.4 davanti a Pedro Acosta a 6.7. Settimo Brad Binder a 9.9 davanti a Jack Miller ottavo a 10.7, nono Fabio Quartararo a 11.0, mentre Alex Marquez completa la top10 a 11.3.

Al termine della gara odierna, “Franky” ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Due giorni molto positivi! Stavamo lavorando e aspettando una prestazione simile. Misano era il circuito ideale e sono contento di aver centrato un podio proprio qui. Crederci sempre. Me lo sono ripetuto tante volte. Questo è decisamente il primo passo giusto e vero in una Sprint Race del genere, di ritmo, fatta tutta al massimo”.

Il portacolori del team Ducati Pramac prosegue nel suo racconto: “Mi serviva un risultato così. Sono veloce da un p0′, direi che ho iniziato a sentirmi meglio da Le Mans, ma non ho mai messo tutto insieme. Il processo di adattamento con moto e team è andato avanti mano a mano durante le gare. Il podio, però, è tutta un’altra cosa. Ok si tratta di una Sprint Race, ma essere nei primi 3 in una gara simile, con Martin e Bagnaia che hanno spinto al massimo per 14 giri, è davvero importante e sintomo di un buon lavoro”.