MotoGP, Francesco Guidotti lascerà la KTM. Aki Ajo prenderà il suo posto

Ci sono delle conferme dopo le indiscrezioni di questi giorni. Il riferimento è al suo ruolo di team manager in KTM. Francesco Guidotti, infatti, lascerà il posto ad Aki Ajo, già al centro del progetto della scuderia austriaca e promosso nella classe regina. Le strade del manager italiano del marchio in questione si separano dopo appena due anni.

Una situazione frutto dei risultati non all’altezza delle aspettative che sono stati ottenuti nel corso di questa stagione in MotoGP, ma anche legati ad alcuni movimenti nella gestione sportiva. Ci si riferisce all’addio del direttore tecnico Fabiano Sterlacchini a quello del capotecnico Christian Pupulin. In questo contesto, l’ultimo tassello è proprio Guidotti.

Ajo, invece, va a dare una certa continuità d’azione dopo quanto fatto in Moto3 e in Moto2 con il suo Ajo Motorsport. Il manager finlandese può essere accostato anche meglio al giovane rampante Pedro Acosta, che dopo i trionfi iridati del 2021 in Moto3 e dello scorso anno in Moto2, si ritroverà anche nella classe regina una figura che stima e conosce piuttosto bene.