MotoGP, Francesco Bagnaia: “Io e Martin siamo i più veloci, attenzione alle linee bianche”

Super Francesco Bagnaia a Misano Adriatico. Il detentore del titolo ha conquistato la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP dell’Emilia Romagna, tappa numero quattordici del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena questo week end presso il circuito Marco Simoncelli.

Una grande prestazione per il ducatista, autore di un giro lanciato semplicemente perfetto in cui ha fermato il cronometro a 1:30.031, rifilando +0.214 millesimi al solito più che competitivo Jorge Martin, poi secondo davanti all’altra Ducati guidata da Enea Bastianini, terzo a +0.533. Una volta arrivato al parco chiuso, “Pecco” ha commentato quanto fatto:

“Peccato essere stati così vicini al 29, ma oggi era ancora troppo fresco per osare di più nelle curve a sinistra; la pole è la cosa più importante – ha detto Francesco Bagnaia ai microfoni di Sky Sport – Tardozzi aveva detto che avevamo 29.9, alla fine abbiamo fatto 30.0 Linea bianca? Hanno riverniciato in tutta la pista, quelle interne sono molto scivolose e fanno scalino, bisogna stare attenti. A certi margini o vai completamente sul cordolo oppure non ti ci puoi avvicinare troppo”.

Bagnaia ha quindi chiosato: “Io e Martin siamo i due più veloci come passo e time attack. Sarà fondamentale partire bene, le prove che ho fatto ora dopo la qualifica non sono state il massimo. Speriamo di potere fare come ieri dove alla fine siamo partiti bene“.