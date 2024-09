MotoGP, Francesco Bagnaia ammette: “Non sono al 100%, ma non vedo l’ora di correre a Misano

Obiettivo “dimenticare Aragon”. A meno di una settimana dall’appuntamento sul MotorLand spagnolo, Francesco Bagnaia sta cercando di recuperare fisicamente dopo quanto accaduto nella domenica di gara. L’incidente con Alex Marquez non è costato solo punti importanti nel Mondiale 2024 di MotoGP, ma ha alimentato non poche polemiche tra Pecco e il centauro iberico.

Reciproche accuse di “imperizia” che nei fatti non cambiano la sostanza. Bagnaia è secondo nella classifica a -23 punti da Jorge Martin (Ducati Pramac) e ora spera di sfruttare il doppio appuntamento a Misano in calendario per accorciare le distanze nei confronti del suo rivale nel campionato, prima di partire per la trasferta asiatica.

“Sono davvero felice di correre a Misano questo fine settimana. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è sempre un evento emozionante: correrò a pochi chilometri da casa e ci saranno sicuramente tantissimi appassionati a sostenerci“, le prime parole di Pecco (fonte: sito ufficiale Ducati).

“Sappiamo di avere un buon potenziale su questo tracciato e sarà fondamentale riuscire a fare un buon lavoro da subito per poter essere competitivi. Fisicamente non sono ancora al 100%, ma sto lavorando sodo per poter correre senza fastidi“, ha ammesso il pilota italiano.