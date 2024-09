MotoGP, Enea Bastianini: “Ho avuto la tentazione di rientrare al box, il podio in casa è speciale”

Enea Bastianini ha concluso in terza posizione il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2024, tredicesimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Un risultato tutto sommato positivo, considerando l’ottava piazza in griglia ed il passo falso del leader iridato Jorge Martin, 15° e doppiato per aver cambiato moto passando alle gomme rain nel momento in cui alcune gocce di pioggia hanno reso viscido temporaneamente l’asfalto del tracciato romagnolo.

“È stato un GP molto difficile per me perché partivo da dietro, ma quando ho visto la possibilità di chiudere il distacco dal gruppo di testa, nel momento in cui è arrivata un po’ di pioggia, ho cercato di avvicinarmi al podio. Ho lottato anche per la vittoria, ma ero molto stanco anche perché ho dolore al piede e stamattina non mi sentivo molto bene. Sono contento, un podio in casa è sempre speciale“, le prime sensazioni a caldo del romagnolo dopo la bandiera a scacchi.

“La gara è stata particolare e strana, non me l’aspettavo così. Comunque è stata divertente. Stamattina non sono stato molto bene, ho avuto qualche problema di stomaco però non mi volevo far influenzare e non ci ho pensato più di tanto. Dopo qualche giro è iniziato a piovere, ho visto Morbidelli che si è steso e ho capito di dover spingere ma non troppo“, ha poi raccontato Bastianini ai microfoni di Sky.

Sul momento decisivo della corsa: “La tentazione di rientrare al box come ha fatto Martin c’era, però alla fine ho preferito rimanere in pista e ho spinto. Purtroppo la soft alla fine ha accusato, mentre Marquez e Pecco avevano la media e sono riusciti sicuramente ad andare più fluidi. Pensavo di potermi giocare anche la vittoria, ma ero al limite e ha cominciato a vibrare un po’ il posteriore, allora ho mollato. Comunque sia è un bel risultato“. Il futuro pilota della KTM si è avvicinato a -62 da Martin in campionato, occupando però la quarta posizione dietro a Bagnaia e Marquez.