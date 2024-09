MotoGP, Bagnaia sfrutta la scivolata di Martin e vince la Sprint a Mandalika davanti a Bastianini

Nel momento più delicato della stagione, Francesco Bagnaia sfrutta al meglio il passo falso di Jorge Martin e si impone nella Sprint del Gran Premio d’Indonesia 2024, quindicesimo e sestultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco, al quarto successo dell’anno nelle mini-gare del sabato, ha dimezzato in un colpo solo il divario che lo separava dalla testa del campionato portandosi a 12 punti da Martinator.

Il piemontese, passato dalla quarta alla seconda piazza con una buona partenza, si è ritrovato al comando della corsa già alla conclusione della prima tornata dopo la scivolata in curva 16 del pole-man Martin riuscendo poi a contenere i tentativi di avvicinamento e di attacco da parte dei vari Marco Bezzecchi, Marc Marquez ed Enea Bastianini.

Bagnaia ha vinto per un’incollatura sul compagno di squadra Bastianini, venuto fuori come di consueto alla distanza con un ritmo forsennato negli ultimi giri, mentre lo spagnolo Marc Marquez ha effettuato una rimonta eccezionale dalla 12ma piazza in griglia al terzo posto finale soprattutto grazie alle sette posizioni guadagnate allo start. Ducati ha monopolizzato la top5 al traguardo, con Marco Bezzecchi 4° (un errore in staccata mentre stava tallonando Bagnaia lo ha estromesso dalla lotta per il podio) e Franco Morbidelli 5°.

Jorge Martin, dopo la caduta, si è subito rimesso in sella alla sua Ducati Pramac ripartendo dal fondo e risalendo fino alla decima piazza, quindi appena fuori dalla zona punti. Al termine della Sprint di Mandalika, Martin resta leader del Mondiale a +12 su Bagnaia, +50 su Bastianini e +53 su Marquez, mentre Binder è ancora quinto con un gap di 176 punti dalla vetta.

CLASSIFICA SPRINT GP INDONESIA MOTOGP 2024

1 12 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’41.354 170.3

2 9 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’41.461 170.3 0.107

3 7 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’43.055 170.1 1.701

4 6 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 19’44.426 169.9 3.072

5 5 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 19’47.321 169.5 5.967

6 4 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 19’47.564 169.4 6.210

7 3 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 19’48.018 169.4 6.664

8 2 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 19’48.292 169.3 6.938

9 1 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 19’49.060 169.2 7.706

10 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 19’50.458 169.0 9.104

11 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’50.972 169.0 9.618

12 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 19’51.197 168.9 9.843

13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’52.472 168.7 11.118

14 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’53.772 168.6 12.418

15 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 19’53.933 168.5 12.579

16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 19’54.306 168.5 12.952

17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 19’54.705 168.4 13.351

18 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 19’56.850 168.1 15.496

19 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 20’03.249 167.2 21.895

Non classificati

37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 16’54.684 167.8 2 laps

36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’39.196 156.0 12 laps