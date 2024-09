Mondiali ciclismo 2024, Edoardo Affini: “La vittoria agli Europei non è arrivata per caso”

Due settimane veramente da sogno per Edoardo Affini. Il trionfo agli Europei in Belgio, con il bis anche nella Mixed Relay e poi una medaglia di bronzo ai Mondiali in Svizzera che conferma che il mantovano è tra i migliori corridori nelle cronometro nel World Tour.

Gara strepitosa per l’uomo della Visma | Lease a Bike, su un percorso lungo e duro, tutt’altro che favorevole per le sue caratteristiche: nonostante ciò è riuscito ad andare ben oltre i 51 km/h di media e a prendersi un meraviglioso podio.

Le sue parole al traguardo: “Sono contento perché, anche se non ho visto i dati, credo di aver fatto la mia miglior prestazione di sempre. Peccato per l’oro mancato di Filippo, ma stare sul podio insieme è stata una grande emozione”.

Contro le polemiche arrivate dopo la manifestazione continentale, ritenuta da molti semplice vista l’assenza dei big: “Quella di oggi è la conferma che la vittoria all’Europeo non è arrivata per caso”.