Matteo Berrettini scherza: “Sinner mi ha messo un po’ di pressione”. Dopo la vittoria: “Abbiamo i giocatori più forti del mondo”

Matteo Berrettini ha sconfitto l’olandese Botic van de Zandschulp con una bella rimonta nell’ambito del confronto tra Italia e Olanda, ultimo match della fase a gironi della Coppa Davis. Il tennista romano ha avuto la meglio al terzo set e ha così vinto il terzo singolare in questa settimana dedicata alla massima competizione per Nazionali, dopo aver portato a casa punti pesanti contro Brasile e Belgio sul cemento della Unipol Arena di Bologna

L’azzurro ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “Sarà l’aria di casa, il pubblico, il fatto che giocare davanti a voi è speciale e l’ho sognato fin da bambino: brividi. Sinner mi ha dato una spinta in più, ma anche un po’ di pressione (ride, n.d.r.): lui risponde leggermente meglio di me (ride, n.d.r.). Lui è stato fondamentale come tutti gli altri ragazzi e come tutti quelli che ci aiutano duranta la Coppa Davis. Si vede solo il campo ma c’è un grande lavoro dietro le quinte“.

Lo scorso anno, in occasione del trionfo di Malaga, Jannik Sinner aveva detto a Matteo Berrettini che avrebbe voluto vincere un’altra Insalatiera con il romano in campo: “Quello è l’obiettivo, abbiamo i giocatori più forti, la squadra più compatta del mondo, i tifosi più caldi del mondo e vi aspettiamo tutti a Malaga“.

L’azzurro si è soffermato anche sulla partita odierna: “È sempre complicato giocare con un tennista che gioca bene, ha battuto Alcaraz agli US Open, mi ha sorpreso in positivo. Dovevo stringere i denti per strappare un break, nel terzo ce ne sono voluti due: sono orgoglioso di come ho lottato oggi“.