Luna Rossa si perde nei suoi errori e American Magic semina il dubbio. La rimonta da sventare e la finale da conquistare

Luna Rossa puntava a chiudere con un cappotto la semifinale della Louis Vuitton Cup, ma American Magic ha saputo tenere aperta la contesa con un velenoso colpo di coda e a marcare il punto che tiene ancora tutto in bilico. Il sodalizio italiano conduce per 4-1 e ha ancora bisogno di firmare una vittoria per avere al meglio sugli statunitensi e qualificarsi all’atto conclusivo del torneo degli sfidanti. Team Prada Pirelli si è drammaticamente perso nei suoi errori in una gara-5 condizionata dal poco vento e dove gli uomini dello skipper Max Sirena si sono sportivamente suicidati.

Quella manovra chiamata da Francesco Bruni in chiusura del secondo lato di poppa si è rivelata troppo azzardata: andare ad approcciare la stessa boa degli avversari sulla sinistra e provare un ingresso all’interno dei rivali è stata una mossa completamente sbagliata, sfociata in una brusca frenata e dalla discesa dai foil che ha reso impossibile battagliare con Tom Slingsby e compagni nei due successivi lati. Occorreva andare dietro allo scafo a stelle e strisce oppure puntare sulla boa di destra per poi rilanciarsi, anche perché la sensazione era che Luna Rossa fosse più veloce e potesse operare il sorpasso successivamente.

Tutto è rimandato a mercoledì 18 settembre, quando si disputerà la gara-6 (sperando ci sia vento): altro match-point a disposizione di James Spithill e compagni, questa volta assolutamente da concretizzare perché American Magic ha seminato qualche dubbio che sta rendendo difficile il riposo e che ha un po’ mandato in confusione l’equipaggio tricolore. Un’altra sconfitta potrebbe davvero fare tremare Team Prada Pirelli e farla attanagliare nel dubbio della possibile rimonta americana, memore anche di quanto riuscito undici anni fa a Oracle nella America’s Cup.

Dopo tredici vittorie consecutive contro American Magic (sette tre anni fa e sei nelle ultime settimane), Luna Rossa interrompe il proprio dominio sui portacolori dello Yacht Club di New York ma ha i mezzi per reagire prontamente e per meritarsi la finale della Louis Vuitton Cup da disputare contro la vincente di INEOS Britannia-Alinghi (4-1).