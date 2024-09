Luna Rossa, sfortunata coincidenza: problema alla randa e subito viene data la partenza dopo una giornata di rinvii

Luna Rossa ha dovuto fare i conti con un grave problema tecnico durante la terza giornata della finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Sulla barca italiana si è infatti rotta una stecca nella parte alta della randa, ovvero la vela posteriore, e il componente in carbonio ha iniziato a bucare la tela, costringendo così Team Prada Pirelli a iniziare la sostituzione di uno degli elementi di riferimento in questo sport.

Si è materializzata una sfortunata coincidenza. Gara-3 era stata rinviata progressivamente di cinque minuti in cinque minuti a causa del forte vento che soffiava a Barcellona, con raffiche da 22-24 nodi e dunque superiori al limite massimo di 21,5 imposto dal regolamento per fare partire una regata. I continui slittamenti avevano toccato i trenta minuti totali (dalle ore 14.10 alle ore 14.40), ma proprio mentre Team Prada Pirelli ha avuto quel problema tecnico il vento è rientrato nei parametri previsti dal codice.

Il comitato ha dunque dato il via. A bordo di Luna Rossa si trovava lo shore team, che stava iniziando a cambiare la randa, e da regolamento non devono trovarsi altre persone oltre gli otto membri dell’equipaggio quando mancano tre minuti alla partenza: il sodalizio italiano è stato squalificato, mentre INEOS Britannia era regolarmente in volo e ha così conquistato la vittoria, issandosi sul 2-1 nella serie al meglio delle tredici regate (si impone chi ne vince sette).

Perché è stato dato il via? Una serie di sistemi elettronici elabora una media dell’intensità del vento sul campo di regata negli ultimi cinque minuti (e nell’ultimo minuto valuta la brezza al cancello di partenza): se i valori rientrano nei parametri (tra 6,5 e 21,5 nodi) allora il comitato di regata dà il via alla gara, altrimenti procede a un rinvio di cinque minuti. Con tutti i rinvii che si sono susseguiti a inizio pomeriggio, proprio mentre Luna Rossa ha avuto la criticità si è creata quella mini finestra che ha nei fatti regalato il successo a tavolino a Ben Ainslie.

Il vento è stato sostenuto anche dopo questo episodio. L’inizio di gara-4 era previsto per le ore 15.25, ma ha subito un rinvio di tre quarti d’ora per troppa brezza, prima che scendesse sotto i 21,5 nodi e si potesse così scendere in acqua per la disputa della seconda regata di giornata, con Luna Rossa all’arrembaggio e capace di vincere per pareggiare la serie sul 2-2.