Luna Rossa brilla nonostante due penalità nella prima regata di semifinale della Youth America’s Cup

Nonostante una doppia penalità, Luna Rossa archivia un ottimo secondo posto nella regata inaugurale delle semifinali di Youth America’s Cup 2024. A Barcellona gli AC40 hanno potuto gareggiare finalmente in condizioni meteo ottimali, con mare piatto ed un vento sui 12-13 nodi, mantenendo più facilmente il volo senza cadere dai foil.

Il team Prada Pirelli, protagonista di una splendida fase a gironi con al timone i talenti Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini, ha confermato un potenziale notevole anche nella prima regata di flotta odierna trovando una bella partenza e sfoderando una grande rimonta fino alla piazza d’onore dopo aver collezionato due penalità (una per non aver dato precedenza ad Artemis in un incrocio e la seconda per non aver scontato in tempo la prima sanzione).

La Svezia ha conquistato una preziosa vittoria (e 10 punti in classifica) precedendo al traguardo di 12″ Luna Rossa e di 18″ i britannici di Athena Pathway, che hanno superato al fotofinish i padroni di casa spagnoli del Sail Team BCN (quarto posto a 19″) e gli statunitensi di American Magic (5° a 20″), mentre gli australiani di Andoo hanno pagato a caro prezzo un errore in manovra al terzo gate (sui 4 lati di gara previsti) chiudendo in ultima piazza.