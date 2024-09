Luna Rossa-Ineos sfida tra titani in finale di Louis Vuitton Cup: pronostico incerto a Barcellona

Giornata di vigilia a Barcellona in vista dell’inizio della Finale di Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria del Defender Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. A confronto il Challenger of Record (Ineos Britannia) ed i vincitori della Prada Cup 2021 (Luna Rossa Prada Pirelli) in una serie al meglio delle 13 regate che comincerà giovedì 26 settembre con i primi due match race.

Si preannuncia una sfida rovente tra le migliori compagini della Challenger Selection Series, per quanto visto tra la fase a gironi e le semifinali. Luna Rossa, dopo aver chiuso il round robin in seconda posizione (perdendo lo spareggio decisivo con Ineos), si è imposta con qualche brivido per 5-3 su American Magic respingendo il disperato tentativo di rimonta degli statunitensi da 4-0.

Ben Ainslie e compagni invece, reduci da un primo posto nel girone conquistato in extremis (battendo il sodalizio italiano due volte nel giro di due giorni), hanno avuto meno problemi a regolare gli svizzeri di Alinghi per 5-2. A conti fatti però domani si riparte da zero, come avvenuto tre anni fa in Nuova Zelanda quando il team Ineos si presentò alla finale di Prada Cup da imbattuto (6-0 nel round robin) per poi subire una netta sconfitta contro Luna Rossa.

In questo caso l’impressione è quella di una serie potenzialmente lunga ed equilibrata, in cui alcuni episodi ed i minimi dettagli potranno fare la differenza per l’esito finale del testa a testa. Gli uomini di Max Sirena possono contare su una barca completa ed estremamente competitiva in tutte le condizioni, ma non sarà semplice prevalere sul forte equipaggio britannico nelle acque catalane. Luna Rossa punta alla terza apparizione in America’s Cup (dopo il 2000 ed il 2021), mentre Ineos vuole riportare la Gran Bretagna in finale di Coppa America dopo 60 anni.