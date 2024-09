Luna Rossa-Ineos, lunedì cruciale a Barcellona. Previsto vento medio-basso

Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia torneranno in azione quest’oggi a Barcellona per la quinta e sesta regata della Finale di Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria del Defender Emirates Team New Zealand nella 37ma America’s Cup. La giornata di riserva verrà dunque sfruttata per recuperare i due match race non disputati sabato, riportandosi così in pari con la tabella di marcia in vista di martedì.

Ovviamente il regolare svolgimento del programma odierno dipenderà dalle condizioni meteo, con le previsioni della vigilia che parlano di un range di vento tra i 7 ed i 12 nodi (con cielo soleggiato, 26°C ed un’onda di 60 centimetri). La situazione dovrebbe dunque essere ottimale per la navigazione degli AC75, pronti a regalare grande spettacolo nelle acque catalane.

Si riparte da una situazione di perfetta parità sul 2-2 nella serie, dopo un primo scambio di botta e risposta tra giovedì e domenica. Fino a questo momento è l’equilibrio a regnare sovrano tra le due compagini impegnate nell’ultimo atto della Challenger Selection Series, che mette in palio l’accesso alla finale di Coppa America contro i Kiwi.

Un eventuale doppio successo odierno di una delle due squadre rischia a questo punto di indirizzare seriamente la serie, fermo restando che la strada sarebbe comunque ancora lunga per arrivare a quota 7 punti. Tutto è pronto per un nuovo duello che promette scintille tra Luna Rossa e Ineos Britannia, tra le coppie di timonieri Bruni-Spithill e Ainslie-Fletcher.