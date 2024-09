Luna Rossa-Ineos, Finale Louis Vuitton Cup 2024: programma, orari, tv, streaming

Ultimi giorni di attesa in vista della sfida stellare tra Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia valevole per la Finale della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Una serie che si disputerà al meglio delle 13 regate, in cui passerà il turno il primo che arriverà a 7 punti.

La compagine britannica ha chiuso il round robin in prima posizione (battendo proprio il sodalizio italiano allo spareggio) per poi sconfiggere gli svizzeri di Alinghi 5-2, mentre Luna Rossa ha battuto in semifinale gli statunitensi di American Magic 5-3. La finale della Challenger Selection Series comincerà giovedì 26 settembre e si concluderà al massimo il 7 ottobre (ultimo giorno di riserva per eventuali recuperi).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Luna Rossa-INEOS Britannia, finale della Louis Vuitton Cup. Tutte le sfide verranno trasmesse in diretta tv su Italia 1 e Sky Sport America’s Cup (canale 205); prevista la diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO LUNA ROSSA-INEOS LOUIS VUITTON CUP

Regate (dalle ore 14.00): giovedì 26 settembre.

Giorno di riposo/eventuali recuperi (dalle ore 14.00): venerdì 27 settembre.

Regate (dalle ore 14.00): sabato 28 e domenica 29 settembre.

Giorno di riposo/eventuali recuperi (dalle ore 14.00): lunedì 30 settembre.

Regate (dalle ore 14.00): martedì 1 e mercoledì 2 ottobre.

Giorno di riposo/eventuali recuperi (dalle ore 14.00): giovedì 3 ottobre.

Regate (dalle ore 14.00): venerdì 4 e sabato 5 ottobre.

Giorni di eventuali recuperi (dalle ore 14.00): 6-7 ottobre.

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1 per tutte le regate, gratis e in chiaro; Sky Sport America’s Cup (canale 205) per tutte le regate, per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.