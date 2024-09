Luna Rossa incanta in Youth America’s Cup: Gradoni e Ugolini in semifinale con altre due vittorie!

Calato il sipario. Sono andate in archivio le ultime quattro regate del Gruppo A della prima fase a gironi della Youth America’s Cup 2024, versione della storica competizione riservata ai velisti U25. Nella giornata di ieri il troppo poco vento nel primo pomeriggio a Barcellona (Spagna) aveva costretto la giuria a cancellare il programma.

Uno schedule che prevedeva per l’appunto le ultime regate di flotta, facendo slittare di 24 ore la Final Series, la seconda fase della rassegna in cui andranno in scena quattro prove per stabilire le due squadre protagoniste del Match Race con in palio il trofeo.

Giova ricordare che a superare il turno della fase a gironi citata sono state le prime tre classificate di ciascun raggruppamento (A e B), con Luna Rossa che si presentava all’appuntamento odierno con 37 dei 40 punti a disposizione nel gruppo riservato ai team di Louis Vuitton Cup.

I timonieri Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini, supportati dai trimmer Rocco Alekos Falcone e Federico Colaninno, si sono esaltati nelle prime due regate di quest’oggi, vincendo praticamente per dispersione e dando una nuova dimostrazione della propria forza. Nella terza prova, l’imbarcazione nostrana ha rischiato la scuffia in partenza e ha preso penalità per partenza anticipata, concludendo in ultima posizione nella regata vinta dai francesi di Orient Express. Trasanlpini fermati da un problema tecnico nell’ultima gara di quest’oggi e costretti al ritiro, mentre Luna Rossa (penalizzata nuovamente al via) ha concluso al terzo posto nella prova vinta dagli statunitensi di American Magic.

Tirando le somme, in semifinale ritroveremo domani (dalle ore 14.00) l’equipaggio italiano (Luna Rossa Prada Pirelli) con 63 punti, Nyyc American Magic con 50 e i britannici di Athena Pathway con 37, mentre clamorosamente eliminato Team New Zealand (5° con 34 punti). Nel penultimo atto, dal Gruppo B, ci saranno gli svedesi di Artemis, Spagna ed Australia.