Luna Rossa fa tremare: squalificata contro Alinghi, un problema mette a rischio lo spareggio con Ineos

Luna Rossa è stata clamorosamente squalificata alla Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. In occasione della regata contro Alinghi, che ha chiuso il round robin della competizione, l’equipaggio si è trovato a più di 100 metri dal boundary (ovvero il confine del campo di regata) quando mancavano due minuti prima della partita e dovevano iniziare le fasi di pre-start.

Non è ancora stato specificato il motivo preciso per cui gli uomini dello skipper Max Sirena fossero così lontani nelle acque di Barcellona in una fase calda del confronto con gli svizzeri, ma si tratta di un problema tecnico che potrebbe complicare la vita di Team Prada Pirelli: c’è il timore che lo scafo abbia delle criticità che metterebbero a dura prova il prosieguo del cammino del sodalizio tricolore in terra spagnola. James Spithill e compagni erano reduci dalla sconfitta rimediata sabato pomeriggio contro INEOS Britannia e oggi sono incappati nella seconda battuta d’arresto della fase a gironi, senza poter fronteggiare il sodalizio elvetico.

Luna Rossa è stata così agganciata da INEOS Britannia a quota sei vittorie in vetta alla classifica generale e così servirà uno spareggio per decidere la prima classificata, che avrà il vantaggio di scegliere la propria avversaria nella semifinale della Louis Vuitton Cup. Si sono qualificate alla fase a eliminazione diretta Luna Rossa, INEOS Britannia, American Magic e Alinghi, mentre Orient Express tornerà a casa. Spithill e compagni riusciranno a presentarsi allo spareggio che andrà in scena in chiusura di pomeriggio oppure il problema tecnico sarà più grave del previsto?