Luna Rossa fa ricorso: avaria provocata da un’azienda esterna. Ma la giuria respinge

Niente da fare per Luna Rossa: il ricorso presentato per l’ultima regata del round robin di Louis Vuitton Cuo 2024 contro Alinghi è stato respinto dalla giuria. L’imbarcazione italiana era stata squalificata per aver sorpassato di oltre 100 metri il boundary, perdendo a tavolino così la sfida ed essendo costretta ad arrivare allo spareggio con Ineos Britannia.

Spareggio che è stato perso da Luna Rossa che non ha quindi conquistato il primo posto nel round robin e non potrà scegliere la semifinalista di Louis Vuitton Cup. Infrazione che era arrivata complice un guasto al meccanismo che muove il braccio attaccato al foil e di conseguenza consente alla barca di cambiare rotta.

Luna Rossa ha così provato a richiedere un ricorso per cambiare la decisione dell’esito della regata alla giuria, ma ha ricevuto un no secco. Secondo quanto riportato dalla documentazione inviata dal sindacato italiano all’organizzazione, gli azzurri avrebbero contestato la comparsa di un errore nel software FCS, fornito e progettato da ACE a tutte le squadre, che ha impedito a Luna Rossa di muovere l’imbarcazione e poter gareggiare regolarmente nella penultima regata del round robin con gli svizzeri.

Queste motivazioni non sono state però prese in considerazione dalla giuria che non ha rilevato nessun danno di nota all’imbarcazione. Richiesta che quindi è stata respinta ed esito che resta quello della sconfitta a tavolino di Luna Rossa contro Alinghi: adesso il 14 settembre ci sarà il via alle semifinali.