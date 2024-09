Luna Rossa beffata dal vento ballerino: American Magic vince e riapre la semifinale, 4-2 in Louis Vuitton Cup

Una regata lotteria, decisa da un vento leggero e ballerino. Si può riassumere in questo modo la gara-6 della semifinale di Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa e American Magic: otto nodi hanno permesso di fare partire il confronto, ma poi tanti salti di brezza e diversi buchi nelle acque di Barcellona hanno reso totalmente incerta e in balia del caso il testa a testa tra il sodalizio italiano e la compagine statunitense.

La formazione a stelle e strisce è riuscita a vincere in maniera rocambolesca e ha così riaperto la serie al meglio delle nove regate: Team Prada Pirelli conduce per 4-2 ed è a una sola affermazione dalla qualificazione all’atto conclusivo del torneo degli sfidanti, ma ora Tom Slingsby e compagni sognano il grande ribaltone. Si dovrebbe ritornare in acqua più tardi nel pomeriggio, ammesso che ci siano le condizioni di vento per regatare, altrimenti gara-7 e l’eventuale gara-8 slitteranno a domani.

LA CRONACA DI LUNA ROSSA vs AMERICAN MAGIC

American Magic è più pimpante in fase di pre-partenza, inventa un bel gioco di manovre, rallenta Luna Rossa con sagacia e scatta meglio. L’equipaggio italiano va subito sulla destra decidendo di separarsi dagli avversari, è più veloce (26 nodi contro 22) e passa davanti, guadagnando anche 250 metri e transitando al primo cancello con 47 secondi di vantaggi. Team Prada Pirelli è in chiaro controllo della regata, ma purtroppo il vento si abbassa progressivamente e bisogna contenere il numero di virate

In uscita dal primo gate, approcciando il successivo lato di poppa, Luna Rossa non trova più la brezza e deve proseguire perpendicolarmente al campo di regata per trovare la giusta velocità e restare sui foil. Gli statunitensi recuperano e passano davanti di un centinaio di metri, ma anche loro devono adottare la stessa strategia degli avversari. James Spithill invoca i cyclors per fornirgli potenza, ma la situazione è difficile per entrambi gli equipaggi che a metà del lato di poppa sono appaiati.

Il sodalizio tricolore ha un colpo di genio quando decide di virare e di non strambare: prende sì la penalità e va indietro di 300 metri, ma Francesco Bruni vede subito una buona pressione, ci si fionda dentro e inizia la rimonta perché nel frattempo American Magic è caduta dai foil. Luna Rossa opera il sorpasso, viaggia a 26 nodi e vola davanti di addirittura di 300 metri, ma allo stesso modo Tom Slingsby e compagni riescono a trovare una folata favorevole e così i due scafi sono appaiati al secondo cancello.

Entrambi escono a 26 nodi di velocità e nel frattempo il comitato di gara decide di accorciare la regata da sei a quattro lati. Luna Rossa è davanti in un incrocio nel finale del terzo tratto, ma in approccio al gate non riesce a virare, deve andare al largo per trovare velocità e gli americani passano il cancello. C’è poca pressione ed entrambi scendono dai foil, ma Team Prada Pirelli è indietro di mezzo chilometro. Gli uomini dello skipper Max Sirena provano a rimettersi in volo, ma non ci riescono. Si procede in modalità dislocante per cinque minuti, poi American Magic trova un refolo e si invola verso il traguardo mentre Luna Rossa esce dal campo di regata venendo anche squalificata (a risultato acquisito).