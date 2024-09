Luna Rossa batte in volata American Magic: regata combattuta, il braccio di ferro vale il 2-0

Al termine di una regata tiratissima fino al traguardo, Luna Rossa centra la doppietta e vince anche gara-2 su American Magic chiudendo la giornata sul 2-0 nella semifinale della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup.

In condizioni meteo insidiose (campo di regata rafficato, vento in calo sui 9-10 nodi), l’equipaggio del Team Prada Pirelli ha avuto la meglio praticamente in volata dopo un match race combattuto e incerto che ha visto diversi scambi di posizione tra le due imbarcazioni, apparse tutto sommato abbastanza simili a livello di performance in questo confronto diretto.

Il binomio Spithill-Bruni ha perso nuovamente (anche se di poco) la partenza contro il tandem Slingsby-Calabrese, costringendo Luna Rossa ad inseguire proprio come in gara-1. Questa volta il sorpasso si è concretizzato più velocemente, nel corso della seconda bolina, sfruttando anche una lieve spanciata di Patriot in uscita dal gate e passando avanti dopo un primo incrocio che aveva premiato gli americani (mure a dritta e quindi con la precedenza).

Successivamente lo scafo italiano ha potuto sprigionare tutta la sua velocità in poppa, accumulando ben 300 metri di vantaggio e lanciandosi per l’ultimo giro con un margine di circa 15 secondi. American Magic, senza nulla da perdere, ha cercato di sorprendere Luna Rossa provando a creare separazione e andando alla ricerca del salto di vento giusto, ma James Spithill e compagni hanno gestito egregiamente la situazione di vantaggio coprendo le mosse di Tom Slingsby e resistendo infine alla rimonta degli americani nella poppa conclusiva: 18 secondi il gap di Patriot all’arrivo.