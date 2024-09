Luna Rossa ancora imbattuta con gli altri Challenger a Barcellona: è la favorita per la Louis Vuitton Cup?

Dopo quattro giornate consecutive di regate a Barcellona, si ferma quest’oggi il programma della Louis Vuitton Cup 2024 al termine del primo dei due round robin. Luna Rossa si presenta alla pausa odierna sulle ali dell’entusiasmo per la leadership nella classifica generale della fase a gironi con quattro vittorie di fila ottenute contro gli altri Challenger della 37ma America’s Cup.

L’unica sconfitta degli uomini di Max Sirena si è rivelata ininfluente per la graduatoria, perché si è materializzata nel match race d’esordio con Emirates Team New Zealand (i punti messi a segno contro il Defender non vengono presi in considerazione per il round robin della Louis Vuitton Cup), mentre il bilancio con gli altri sfidanti della Challenger Selection Series è di 4-0.

La barca italiana è estremamente competitiva (con una supremazia ancor più marcata in poppa e con 8-9 nodi di vento), l’equipaggio sale di colpi regata dopo regata e la fiducia aumenta di vittoria in vittoria. Certo, la strada è ancora eterna verso il sogno della Vecchia Brocca, ma nel frattempo Luna Rossa Prada Pirelli si sta dimostrando attualmente il team più attrezzato tra i pretendenti alla conquista della Louis Vuitton Cup.

L’eventuale sfida ai Kiwi sarebbe un’altra storia, però il sodalizio del patron Patrizio Bertelli deve prima proseguire il suo percorso di crescita nelle acque catalane per primeggiare sugli altri Challenger e portare a termine il primo obiettivo di questa campagna di Coppa America. Ricordiamo che Luna Rossa, in caso di primo posto a fine round robin, potrà scegliere la sua avversaria (tra le altre tre squadre che hanno superato il turno) da fronteggiare in una semifinale al meglio delle nove regate. La finale della Louis Vuitton Cup si terrà invece al meglio delle 13, come la serie che assegnerà successivamente l’America’s Cup 2024.