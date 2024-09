Luna Rossa adesso trema: un guasto regala il 3-4 ad American Magic

Luna Rossa ha rotto il carrello della randa mentre era nel bel mezzo della sesta regata contro American Magic, con la piena possibilità di chiudere i conti nella semifinale della Louis Vuitton Cup. Un guasto meccanico ha frenato la rincorsa del sodalizio italiano, quando si trovava in vantaggio di una novantina di metri nel cuore del quarto dei sei lati in programma (il secondo di poppa). Il pomeriggio è davvero nero per Team Prada Pirelli, che aveva perso il primo confronto di giornata caratterizzato dal vento ballerino e ora ha incamerato la terza sconfitta consecutiva contro gli statunitensi.

Luna Rossa conduce per 4-3 nella serie, che però ora è stata completamente riaperta da Tom Slingsby e compagni. I ragazzi dello skipper Max Sirena restano sempre a un solo successo dalla qualificazione all’atto conclusivo del torneo degli sfidanti, ma a questo punto la compagine a stelle e strisce crede sempre più fermamente nel ribaltone. Si tornerà in acqua domani (giovedì 19 settembre, a partire dalle ore 14.00) per la gara-8 e l’eventuale gara-9, ovvero quella bella di spareggio che James Spithill e compagni sperano di evitare. L’auspicio è che lo shore team riesca a risolvere il guasto lavorando alacremente questa notte.

Nel frattempo INEOS Britannia, che ha regolato Alinghi per 5-2, aspetta la propria avversaria per la serie che ci dirà che potrà fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup, il trofeo sportivo più antico del mondo. Luna Rossa non è riuscita a concretizzare tre match-ball, ma ora non deve tremare e deve mantenere i nervi saldi per raggiungere il risultato auspicato.

LA CRONACA DI LUNA ROSSA vs AMERICAN MAGIC

Luna Rossa va sottovento in fase di pre-partenza e resta in scia di American Magic, va subito verso il lato destro del campo di regata separandosi immediatamente dagli avversari. Team Prada Pirelli sfrutta tutto lo spazio per fare velocità e al primo incrocio passa in vantaggio di una cinquantina di metri, si inscena un bel braccio di ferro e transitando al gate con sette secondi di ritardo.

James Spithill e compagni sono più scaltri in avvio del successivo tratto di poppa, trovano maggiore pressione e vanno davanti di un’ottantina di metri, ma poco dopo le posizioni si invertono e inizia un serratissimo testa a testa fatto di sorpassi e controsorpassi. Luna Rossa è poi più brillante nel prendere la lay-line, vira di forza sulla boa di destra davanti agli avversari e passa al gate con otto secondi di vantaggio.

Luna Rossa cerca di prendere in mano il pallino della regata, si trova davanti di novanta metri a un incrocio nel primo quarto del tratto di poppa quando all’improvviso succede quello che non ti aspetti: si rompe il carrello della randa (la vela maggiore) e la barca scende dai foil. Il danno è irreparabile a bordo, American Magic ringrazia e si invola verso la vittoria. Sarà una serata di durissimo lavoro nell’hangar di Team Prada Pirelli, occorrerà riparare il danno perché domani si tornerà in acqua per la parte finale della serie.