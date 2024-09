Louis Vuitton Cup, regate cancellate per fulmini: cos’è successo e la vittoria di Luna Rossa su NZ

Il comitato di regata ha interrotto a metà la quinta giornata della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. La decisione è stata presa in maniera perentoria dopo che un fulmine si è abbattuto in mare a pochissimi metri da Luna Rossa durante il confronto con Team New Zealand: da regolamento, in caso di manifestazione di questi specifici agenti atmosferici, le gare devono essere interrotte perché non ci sono più le condizioni di sicurezza.

Gli elicotteri sono infatti costretti a tornare a terra e la presenza di carbonio sulle barche rende tutto potenzialmente critico. Stop dunque immediato proprio mentre il sodalizio italiano si stava lanciando verso il traguardo (si era nella parte finale dell’ultimo lato di poppa), con l’assegnazione della vittoria a Team Prada Pirelli ai danni del Defender, sconfitto in maniera fragorosa dopo un’autentica prova di forza inscenata da parte dei ragazzi dello skipper Max Sirena.

Prima dello stop nella parte conclusiva di Luna Rossa-New Zealand, Alinghi aveva sconfitto Orient Express in uno scontro diretto fondamentale in ottica qualificazione alle semifinali della Louis Vuitton Cup. Sono così state rinviate a domani le altre due regate in programma: American Magic-INEOS Britannia e Luna Rossa-Orient Express apriranno il programma, seguite da Alinghi-American Magic e INEOS Britannia-New Zealand.

Luna Rossa non è così scesa nelle acque di Barcellona per disputare il confronto con i francesi e andare a caccia della quinta vittoria consecutiva dopo il poker ottenuto nel primo round robin della competizione. James Spithill e compagni ci proveranno domani, partendo con tutti i favori del pronostico contro la compagine transalpina.